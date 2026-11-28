El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una imagen de archivo. ( EFE/ANDRE BORGES )

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este sábado disculpas al hijo y a la familia del exmandatario Fernando Henrique Cardoso, de 95 años, por haberlo llamado "muerto viviente", por su estado de salud.

Lula se pronunció luego de que la fundación creada por el exjefe de Estado cuestionara sus declaraciones, realizadas la víspera durante un evento en Río de Janeiro.

"Fue un error mío y quiero pedirte disculpas a ti, Paulo Henrique, a tu familia, a todos los familiares y al pueblo brasileño. Prometo no volver a cometer un error como ese", afirmó el presidente durante una transmisión en directo del grupo Exército de Lula, en la que el mandatario conversó con jóvenes.

Lula hizo el comentario durante un acto sobre políticas de atención a los adultos mayores celebrado el viernes en Niterói, en el estado de Río de Janeiro.

En el evento, mencionó que Cardoso, diagnosticado con alzhéimer en una fase avanzada, ya no conseguía reconocer a sus hijos y señaló que no quería que las personas mayores que sufren enfermedades similares vivieran en una especie de exilio, sino que pudieran vivir plenamente.

"Malestar"

La Fundación Fernando Henrique Cardoso expresó el mismo viernes su malestar por las declaraciones y afirmó que el último encuentro entre ambos expresidentes ocurrió en 2024, durante la conmemoración de los 30 años del Plan Real, la iniciativa económica impulsada durante el Gobierno de Cardoso.

"Las palabras del actual presidente no se corresponden con los hechos", señaló la fundación en un comunicado, en el que también lamentó los comentarios de Lula sobre el estado de salud del exmandatario.

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