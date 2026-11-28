Hombres construyen una casa este sábado, en las colinas de Petionville en Puerto Príncipe (Haití). ( ARCHIVO )

Haití experimenta niveles récord de hambre y se prevé que la cifra de haitianos en inseguridad alimentaria aguda alcance más de seis millones entre marzo y junio de 2027, alertó la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA / WFP, en inglés) para América Latina y el Caribe, Lena Savelli.

La violencia generalizada de las bandas armadas -que asolan especialmente a la capital haitiana-, la inflación y el impacto del fenómeno climático de El Niño están impulsando el hambre, explicó Savelli -en una entrevista con EFE-.

La cifra de 6,4 millones de personas, más de la mitad de la población haitiana, está incluido en el informe Puntos Críticos del Hambre, presentado la víspera por el PMA y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El dato representa un incremento de casi medio millón de personas en condición de inseguridad alimentaria aguda en relación con el estudio anterior, de mediados de este año, afirmó Savelli.

El informe detalla dieciséis zonas del mundo consideradas como puntos críticos de hambre, entre ellas Haití y el Corredor Seco Centroamericano, y alerta que la situación podría deteriorarse significativamente en los próximos seis meses.

Haití aparece como un punto crítico de muy alta preocupación, debido a factores como la violencia generalizada y la crisis económica que se ven agravadas por el déficit de lluvias y las altas temperaturas asociadas a El Niño que se prevén entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, con el respectivo impacto en los cultivos y la consecuente merma en la disponibilidad y el acceso a los alimentos.

La respuesta humanitaria

El PMA mantiene programas de apoyo de emergencia para personas desplazadas, una población que supera los 1,5 millones de personas en Haití, que "son especialmente vulnerables al hambre, ya que han perdido su acceso a sus medios de vida", dijo la directora del PMA para América Latina y el Caribe.

La organización también trabaja "con un programa de alimentación escolar, que cada día sirve platos calientes a más de 600,000 niños y niñas en Haití", así como "con programas de nutrición, de resiliencia" que este año "han llegado a más de 2,5 millones de personas en Haití", agregó Savelli.

En el marco del programa de alimentación escolar, el PMA está comprando "la mayoría de los alimentos a los pequeños productores de las distintas zonas para así también dar empleo, impulsar la economía local en estas provincias y realmente beneficiar a toda la comunidad".

"Hemos trabajado con más de 30,000 pequeños productores en Haití, lo que es una contribución importante también a la economía local", detalló la alta funcionaria del PMA.

La prolongada crisis haitiana

Haití lleva una década de inestabilidad política, que con los años ha facilitado el aumentando de la violencia y el caos, que han tratado de atajar sin éxito una decena de operaciones de las Naciones Unidas; la más reciente, y que está desplegada desde hace un año, es la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés).

Miles de personas mueren cada año en medio de la violencia, que se ha extremado con las bandas armadas que ampliaron su poder tras el magnicidio del presidente haitiano Jovanel Moïse en julio de 2021.

En los primeros nueve meses de 2026 al menos 4,595 personas murieron y 2,050 más resultaron heridas en Haití a causa de la violencia, según datos de la ONU; mientras que Médicos Sin Fronteras (MSF) ha señalado con preocupación el nivel "extremadamente alarmante" de víctimas de violencia sexual atendidas en sus centros de Puerto Príncipe, capital de Haití: 5,635 entre enero y octubre de este año.