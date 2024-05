China aprovecha el turismo militar en Vladivostok, ciudad rusa

Este jueves 9 de mayo se celebra en Rusia el final de la Segunda Guerra Mundial y la victoria sobre el nazismo. El desfile tendrá lugar en la Plaza Roja, pero también en otras ciudades como Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso, donde asistirán grupos enviados por agencias turísticas chinas. Este turismo militar en Rusia está causando polémica en las redes chinas.

Con la ralentización de la economía, el exotismo barato atrae a muchos posibles viajeros de China. El "Gran Desfile de la Victoria" de Vladivostok, a cien kilómetros de la frontera china, es uno de ellos. Desde hace varios días, las agencias turísticas anuncian la belleza de los uniformes y paisajes siberianos en la plataforma xiaohóngshu. La señora Wang trabaja para un operador turístico con sede en Harbin, en el noreste de China.

"Para asistir al desfile militar en Vladivostok, ofrecemos un paquete de cuatro días, con salida el 7 u 8 de mayo. Enviamos grupos de 40 personas. Todo lo que se necesita es un pasaporte válido durante más de seis meses", explica.

Las salidas suelen ser hacia el mediodía desde la ciudad de Suifenhe, en la provincia china de Heilongjiang.

De cerca las armas y los uniformes

Los autobuses a Vladivostok están completos, según informaron a RFI las agencias con las que contactamos. El viaje incluye una visita a la arquitectura neoclásica de la ciudad portuaria rusa, delicias gastronómicas y ver de cerca las armas y los equipos. Todo para deleite de An, un ingeniero que pudo asistir a un ensayo del desfile. Dice estar "emocionado y feliz a la vez". Indica que les dejaron hacer fotos libremente durante el ensayo. "También pudimos acercarnos mucho al equipo y a las armas. No sería posible hacer eso en China. Disfruté mucho del viaje, no hubo discriminación y los rusos que conocí eran bastante amables", dice.

Vladivostok era chino

Entusiasmo de unos, críticas de otros. Los "patriotas del teclado" en Internet y los amantes del ejército están divididos en China. Para algunos, ver soldados rusos en Siberia es una vergüenza y un recordatorio del desigual Tratado de Aigun firmado por la dinastía Qing en 1858 y confirmado por la Convención de Pekín en 1860.

Con dos iniciales, la China Imperial cedió a la Rusia zarista casi 400.000 km2 de territorio chino, incluido Vladivostok. "Después de ver estos anuncios, sentí una profunda pena y un dolor persistente", escribió un internauta. Esta herida nacional provocó enfrentamientos armados en las zonas fronterizas entre la URSS y China en 1969.

Antes de que los dos vecinos enterraran el hacha de guerra, con el Tratado de Buena Vecindad firmado entre Vladimir Putin y Jiang Zemin en 2001, y ampliado en 2021 por Vladimir Putin y Xi Jinping.

La última disputa sobre los 4.300 kilómetros de frontera entre ambos países se resolvió en 2008, explica Alice Eckman, analista responsable de Asia en el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea.

"China recuperó la isla de Yinlong/Tabarov y la mitad de la isla de Heixiazi/Bolchoi Oussouriski, en el río Amur, fronteriza con Rusia. Los representantes de los dos países inauguraron la demarcación definitiva de unos pocos kilómetros de frontera común, en el norte de la Manchuria china y en el límite con Siberia", recuerda Eckman.

Putin esperado en Pekín

Desde el 1 de junio de 2023, China utiliza el puerto de Vladivostok para su comercio interior. El comercio entre ambos países se ha disparado un 64%, hasta los 240.000 millones de dólares, en los dos últimos años, y el número de automóviles chinos vendidos en Rusia se ha multiplicado por siete.

A pesar de este auge del comercio, a pesar de los acuerdos mencionados y a pesar de la propaganda china que lleva más de una década hilando el tema de la sólida amistad chino-rusa, una pequeña proporción de internautas chinos no ha olvidado la historia.

En previsión de la llegada del presidente ruso, que realizará su primer viaje a China tras ser reelegido jefe de Estado antes de finales de mayo, Alexander Dougin abrió una cuenta en Weibo el pasado fin de semana.

El acontecimiento no pasó desapercibido. Incluso provocó una avalancha de comentarios negativos, a veces incluso insultantes, de comentaristas que recordaban que el ideólogo favorito del Kremlin abogó en su día por la colonización del norte de China. "¡Te atreves a subir a una tribuna china! Háblenos de su teoría del eurasismo. ¿Por qué quiere incluir el norte de China en la esfera de influencia rusa?", se lee en los comentarios. Estos últimos no son representativos de la opinión general, pero sí reflejan un cierto estado de ánimo: "El lago Baikal fue nuestro una vez", "Devuélvannos nuestra patria" o "Viva Ucrania".

En 2022, poco más de dos meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, ningún dirigente extranjero asistió a las celebraciones de la Segunda Guerra Mundial en Moscú. Este año asistieron los cinco presidentes de Asia Central, así como los dirigentes de Cuba, Laos y Guinea-Bissau.

