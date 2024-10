El videojuego "Black Myth Wukong", el fenómeno que impulsa el turismo en la provincia de Shanxi

La provincia de Shanxi, en el este de China, ha experimentado un auge económico y turístico desde el lanzamiento de un videojuego, "Black Myth Wukong, el 20 de agosto.

El juego está basado en la novela clásica china Viaje al Oeste y sigue a un mono antropomorfo inspirado en Sun Wukong, el héroe de la novela, todo ello ambientado en auténticos escenarios tradicionales.

Viaje al Oeste es una de las obras literarias más populares de Asia Oriental. Adaptada en numerosas ocasiones al cine, la televisión y el teatro, Sun Wukong, el mono y su bastón, ha encontrado su camino hacia Occidente en la piel de Son Gokû, el protagonista de Dragon Ball.

Ubicada en el siglo XVI durante la dinastía Ming, la obra es atribuida a Wu Cheng'en.

El templo de Huayan es una importante atracción turística de Datong, en la provincia de Shanxi. Desde el lanzamiento del videojuego Black Myth Wukong, el turismo ha alcanzado niveles récord. ¿Por qué?

Los escenarios del juego se inspiran en gran medida en los antiguos edificios tradicionales chinos de la región." Shanxi tiene la arquitectura más antigua, anterior a la dinastía Tang", explica el guía turístico Shi.

"Tanto si se trata de arte en la superficie como bajo tierra, Shanxi es el lugar al que hay que venir. Las condiciones climáticas y geográficas únicas han permitido que estos edificios antiguos permanezcan intactos todo este tiempo", explica a RFI.

Las locaciones del juego

De las 36 localizaciones exploradas para crear el juego "Black Myth Wukong", 27 de ellas están en Shanxi.

"No he terminado el juego, así que sólo puedo experimentarlo a través del turismo", cuenta un joven turista que ha venido aquí específicamente para explorar los lugares que aparecen en Black Myth. "No puedo pasar los niveles, ¡mis manos no dan abasto!", comenta.

Un joven policía se acerca a una mesa en la que hay un sello con la insignia de Wukong. Saca un cuaderno blanco.

"Este es el folleto de finalización del juego, es como un pasaporte a la historia del juego. Tienes que conseguir un sello en cada lugar". Su superior le llama al orden, con una sonrisa en la cara.

El segundo destino turístico más popular son las cuevas de Yungang, hogar de casi 50,000 estatuas de Buda talladas en la roca.

Para el taxista Yue, el videojuego ha tenido un gran impacto: "Este juego ha impulsado mucho el turismo cultural en Datong, es impresionante. Gracias a Black Myth, el turismo en Shanxi se ha vuelto muy dinámico".

Un hostelero local está encantado, ya que su establecimiento está lleno a reventar desde este verano y lo estará durante los próximos meses: "El juego está aportando sin duda beneficios a la población local, en términos de beneficios indirectos para el gobierno y, sobre todo, para la economía".

Datong solía ser una ciudad pobre que dependía de sus minas de carbón. Pero el auge del turismo la está cambiando la cara, porque, como dice el guía turístico Shi, mientras los recursos acaban por agotarse, la cultura es inagotable.