Pionyang dice que sus armas nucleares no son moneda de cambio para negociar

Corea de Norte dijo este sábado que sus armas nucleares no son moneda de cambio para negociar, sino una fuerza de uso práctico para detener amenazas, y justificó su fortalecimiento continuo ante las aspiraciones geopolíticas de Estados Unidos y Occidente, que incluso miran a un país distante como el suyo.

"Nuestra fuerza nuclear no es algo que se publicite para ganar el reconocimiento de nadie ni una moneda de cambio para negociar por unos pocos centavos", dijo el régimen norcoreano en un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias KCNA, después de que Estados Unidos dijera que buscará la completa desnuclearización del país asiático bajo el mandato del presidente Donald Trump.

"La fuerza nuclear de nuestra nación es de uso práctico constante para detener rápidamente cualquier intento de invasión por parte de fuerzas hostiles que violen la soberanía del país y la seguridad de su pueblo, y amenacen la paz regional", añade el texto.

Esta declaración sugiere que Pionyang no tendría interés en volver a la mesa de negociaciones con Washington, que ya durante el mandato previo de Trump entre 2017 y 2021 propuso al país acabar con sus armas nucleares a cambio de patrocinar su desarrollo económico.

El mensaje también alude a los recientes comentarios desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea, que han reafirmado su postura de que no reconocerán a Corea del Norte como una potencia nuclear, y acusa a Occidente de ser una fuerza desestabilizadora de la paz.

"Es bien sabido que la continua expansión de la crisis de Ucrania y el círculo vicioso de la guerra en Oriente Medio son el resultado de la descarada búsqueda de intereses geopolíticos por parte de Estados Unidos y Occidente", acusó el régimen norcoreano, que considera que "estas viejas bandas de ladrones ahora están husmeando en la península de Corea".

Pionyang denunció el aumento de la participación de países de la OTAN y Europa en maniobras militares en torno a la península y los acusó de buscar la confrontación y el desarme del país asiático no por motivos de seguridad, sino para "lograr sus impuros objetivos políticos y militares".

"Precisamente por eso destaca aún más la justificación de nuestra política de fortalecimiento de las fuerzas nucleares, que avanzan a pasos agigantados sin conocer límites", por lo que las fuerzas hostiles "se sienten intimidades", segura el texto de KCNA.

Corea del Norte recomendó a las Naciones Unidas (ONU) que "reconozcan fríamente qué tipo de fuerzas están causando la guerra en diversas partes del mundo y permanezcan fieles a su propósito y misión antes de criticar las legítimas medidas de autodefensa de los Estados soberanos".

El regreso de Trump al Despacho Oval generó especulaciones de que intentaría reavivar la diplomacia con Corea del Norte a través de nuevas reuniones con el líder norcoreano, Kim Jong-un, tras su infructuosa última reunión en Hanói en 2019, que marcó un recrudecimiento de la fricción entre ambos países.

Trump volvió a expresar este viernes su intención de tejer "relaciones" con el régimen norcoreano y con Kim, con el que aseguró llevarse bien.

"Creo que es una gran ventaja para todos que me lleve bien con él. Me gusta, quiero decir, me llevo bien con él, él se lleva bien conmigo. Y eso es algo bueno, no malo", aseguró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.