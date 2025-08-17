Aerolínea Qantas recibe una multa de 50 millones de euros por despidos ilegales durante pandemia

La Aerolínea Qantas publicará sus resultados financieros para el último año el próximo 28 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

La Justicia de Australia multó este lunes con 90 millones de dólares australianos (50 millones de euros) a la aerolínea local Qantas por el despido ilegal de 1,800 trabajadores de su personal de tierra durante la pandemia de covid-19.

El juez Michael Lee emitió el fallo sobre la sanción este lunes en el Tribunal Federal de Nueva Gales de Sur (este) y dijo que la aerolínea deberá pagar al menos 90 millones de dólares y que 50 millones de dólares australianos (30 millones de euros) de los mismos se destinarán al sindicato Unión de Trabajadores del Transporte (TWU, en sus siglas en inglés).

Según el fallo, la compañía no estaría realmente arrepentida, sino "fingiendo remordimiento" y que si existe el arrepentimiento, es posiblemente "un reflejo del daño que el caso ha generado a la empresa".

La decisión del tribunal de hoy se produce después de que Qantas despidiera ilegalmente al personal de diez aeropuertos en noviembre de 2020, al inicio de la pandemia.

Qantas anunció entonces el despido de unos 1.800 trabajadores de tierra, incluyendo operadores de equipaje, coincidiendo con la pandemia de la covid-19, que obligó a Australia a cerrar sus fronteras en marzo de ese año hasta noviembre de 2021, cuando comenzaron a reabrirse de forma progresiva.

La aerolínea decidió externalizar los servicios de tierra, pero el Tribunal Federal Australiano consideró en dos fallos, en 2021 y 2023, que esta medida era ilegal, algo que refrendó después el Tribunal Supremo.

El TWU criticó la medida anunciada por Qantas, que fue privatizada entre 1993 y 1997, y declaró que la subcontratación "ilegal" de los operarios despedidos durante la pandemia no había funcionado.

El pasado diciembre, la aerolínea alcanzó un acuerdo con el TWU por el cual debía pagar 120 millones de dólares australianos (72,5 millones de euros) a repartir entre los más de 1.800 empleados despedidos ilegalmente, mientras que la de este lunes supone una multa de la justicia.

Qantas publicará sus resultados financieros para el último año el próximo 28 de agosto.

