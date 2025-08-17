Singapur se plantea tratar el vapeo como una droga con penas de prisión

El Gobierno de Singapur anunció que reforzará las leyes contra la venta y uso de vapeadores, prohibidos desde 2018, y se plantea tratarlo como una droga e incluir penas de prisión para quien vulnere las leyes.

"Lo trataremos como un problema de drogas e impondremos penas mucho más severas. Esto significa penas de cárcel y castigos más duros para quienes vendan vapeadores con sustancias nocivas", dijo la noche del domingo el primer ministro, Lawrence Wong, durante su discurso a la nación.

Además, los usuarios podrán acudir a centros de rehabilitación para ayudarles a dejar la adicción.

"Muchos de estos vapeadores contienen sustancias adictivas y nocivas, como el etomidato (...) en el futuro pueden contener algo peor, más fuerte o drogas más peligrosas", subrayó el mandatario.

Prohibido desde 2018

Vapear está prohibido en Singapur desde 2018 y, según las leyes actuales, poseer, usar o comprar vaporizadores conlleva una multa máxima de 2.000 dólares.

Wong, sin embargo, señaló que los contrabandistas siguen encontrando la manera de introducir estos dispositivos en el país.

"Hasta ahora, hemos tratado a los vapeadores como el tabaco. Como mucho imponíamos una multa, pero eso ya no es suficiente", remarcó el primer ministro al avanzar una campaña nacional, que incluirá a las escuelas, contra el uso de estos dispositivos.

Con estas medidas, la ciudad-Estado asiática se ponen a la vanguardia contra el consumo de vapeadores, mientras aumentan las restricciones en otros países.

Desde junio, el Reino Unido prohíbe la venta y suministro de vapeadores desechables, una medida con la que las autoridades sanitarias tratarán de reducir el acceso de los jóvenes al vapeo y los residuos que generan estos dispositivos.