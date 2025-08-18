Modi y Putin abordan la cumbre con Trump en plena crisis de aranceles entre la India-EE. UU.
Modi ha defendido que la política energética india responde a la "necesidad nacional" de garantizar energía asequible para los 1,400 millones de habitantes de la India
El primer ministro de la India, Narendra Modi, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, para discutir la reciente cumbre entre el líder ruso y el presidente estadounidense, Donald Trump, un gesto que se produce en plena guerra comercial con Washington por la relación de Nueva Delhi con Moscú.
"Agradezco a mi amigo, el presidente Putin, su llamada telefónica y sus comentarios sobre su reciente reunión con el presidente Trump en Alaska", dijo Modi en un mensaje publicado en X.
El primer ministro añadió que "la India ha instado constantemente a una solución pacífica del conflicto de Ucrania y apoya todos los esfuerzos en este sentido", la posición que ha mantenido Nueva Delhi desde el inicio del conflicto.
La llamada entre Putin y Modi llega en un momento de disputas comerciales entre la India y Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump impusiera un arancel del 50 % a los productos indios.
La medida se aplicó en dos fases, un primer 25 % que entró en vigor el pasado 7 de agosto, y un 25 % adicional que será efectivo a partir del 27 de agosto y que Washington justificó por la continua compra de petróleo ruso por parte de la India.
En este sentido, antes de la reunión en Alaska entre Trump y Putin, el presidente estadounidense advirtió a Nueva Delhi que podría aplicar sanciones secundarias al país.
Política energética
Por su parte, Modi ha defendido que la política energética india responde a la "necesidad nacional" de garantizar energía asequible para los 1,400 millones de habitantes de la India.
El pasado 15 de agosto, Putin y Trump mantuvieron en Alaska su primer encuentro bilateral en seis años, y el primero en una década en suelo estadounidense, un gesto de acercamiento entre Washington y Moscú que no produjo anuncios concretos sobre un alto el fuego en la guerra de Ucrania.
Este lunes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski viaja a Washington, donde prevé reunirse con Trump y varios líderes europeos para explorar vías que conduzcan a un acuerdo de paz con Rusia en paralelo a las conversaciones bilaterales de la semana pasada.