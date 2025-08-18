×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Narendra Modi
Narendra Modi

Modi y Putin abordan la cumbre con Trump en plena crisis de aranceles entre la India-EE. UU.

Modi ha defendido que la política energética india responde a la "necesidad nacional" de garantizar energía asequible para los 1,400 millones de habitantes de la India

    Expandir imagen
    Modi y Putin abordan la cumbre con Trump en plena crisis de aranceles entre la India-EE. UU.
    El primer ministro indio, Narendra Modi, se dirige a la nación durante las celebraciones del Día de la Independencia en el Fuerte Rojo de Nueva Delhi, India, el 15 de agosto de 2025. (EFE/EPA/MANISH JAIN)

    El primer ministro de la India, Narendra Modi, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, para discutir la reciente cumbre entre el líder ruso y el presidente estadounidense, Donald Trump, un gesto que se produce en plena guerra comercial con Washington por la relación de Nueva Delhi con Moscú.

    "Agradezco a mi amigo, el presidente Putin, su llamada telefónica y sus comentarios sobre su reciente reunión con el presidente Trump en Alaska", dijo Modi en un mensaje publicado en X.

    El primer ministro añadió que "la India ha instado constantemente a una solución pacífica del conflicto de Ucrania y apoya todos los esfuerzos en este sentido", la posición que ha mantenido Nueva Delhi desde el inicio del conflicto.

    La llamada entre Putin y Modi llega en un momento de disputas comerciales entre la India y Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump impusiera un arancel del 50 % a los productos indios.

    La medida se aplicó en dos fases, un primer 25 % que entró en vigor el pasado 7 de agosto, y un 25 % adicional que será efectivo a partir del 27 de agosto y que Washington justificó por la continua compra de petróleo ruso por parte de la India.

    En este sentido, antes de la reunión en Alaska entre Trump y Putin, el presidente estadounidense advirtió a Nueva Delhi que podría aplicar sanciones secundarias al país.

    Política energética

    Por su parte, Modi ha defendido que la política energética india responde a la "necesidad nacional" de garantizar energía asequible para los 1,400 millones de habitantes de la India.

    El pasado 15 de agosto, Putin y Trump mantuvieron en Alaska su primer encuentro bilateral en seis años, y el primero en una década en suelo estadounidense, un gesto de acercamiento entre Washington y Moscú que no produjo anuncios concretos sobre un alto el fuego en la guerra de Ucrania.

    Este lunes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski viaja a Washington, donde prevé reunirse con Trump y varios líderes europeos para explorar vías que conduzcan a un acuerdo de paz con Rusia en paralelo a las conversaciones bilaterales de la semana pasada. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 