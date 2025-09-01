El papa expresa su solidaridad tras el terremoto en Afganistán, con más de 800 muertos

Al menos 800 personas han muerto y unas 2,500 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6.0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. ( EFE/ CUENTA DE X DE LA UNMIGRATION EN AFGANISTÁN )

El papa León XIV expresó este lunes su pesar y su solidaridad a las personas que han perdido a sus seres queridos y al personal de rescate tras el terremoto que ha causado más de 800 muertos y más de 2,500 heridos en el este de Afganistán.

En un telegrama, el papa ofrece oraciones "por las almas de los fallecidos, por los heridos y por los que aún permanecen desaparecidos, y encomienda al Todopoderoso a todos los afectados en este desastre".

Asimismo, expresa "su sincera solidaridad a los que lloran la pérdida de los seres queridos y al personal de emergencia y autoridades civiles que trabajan en el rescate".

El sismo

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial de magnitud 6, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.