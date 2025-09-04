En Siberia un hombre sobrevive al ataque de un oso, que terminó huyendo asustado

Un turista ruso en Siberia sobrevivió al ataque de un oso tras defenderse de él. ( EFE )

Un turista ruso en la región siberiana de Irkutsk sobrevivió al ataque de un oso tras defenderse de él y lograr que huyera despavorido, informaron este jueves medios locales.

"El oso, al parecer, no esperaba encontrarse con una persona, por lo que se asustaron ambos. Si el oso hubiese querido atacar desde el principio, el hombre no hubiese salido con vida. Fue un encuentro casual con consecuencias mínimas para los dos", comentaron funcionarios de la agencia regional de control forestal, Burprirodnadzor.

Ambos se toparon en la bahía de Aya, en el lago Baikal, a unos 160 kilómetros al Este de Irkustsk, capital regional.

El hecho

Según relata el superviviente, el oso se abalanzó sobre él, por lo que se defendió golpeándole en la barriga y las patas, tras lo cual el animal huyó asustado hacia las profundidades del bosque.

Tras el ataque, la víctima se dirigió a una zona poblada, donde pidió ayuda en una zona de descanso, desde donde fue trasladado al hospital.

El hombre ya fue dado de alta y pudo salir del hospital por su propio pie, aunque con numerosas heridas superficiales.

