El tifón Tapah toca tierra en el sur de China tras provocar suspensión de clases
Según el Centro Meteorológico de China, Tapah impactó en el municipio de Taishan, en la costa de Cantón
El tifón Tapah, el decimosexto de la actual temporada, tocó tierra este lunes en la provincia meridional china de Cantón con categoría de fuerte tormenta tropical, después de obligar a suspender las clases en ciudades como Shenzhen, Zhuhai, Jiangmen y Zhongshan.
Según el Centro Meteorológico de China, Tapah impactó hacia las 08:50 hora local (00:50 GMT) en el municipio de Taishan, en la costa de Cantón, con vientos máximos sostenidos de 30 metros por segundo (unos 108 km/h) cerca de su centro y una presión atmosférica mínima de 978 hectopascales.
El observatorio prevé que el fenómeno se desplace hacia el noroeste a unos 20 km/h y pierda fuerza progresivamente en su avance tierra adentro, tras dejar vientos de entre 10 y 11 grados en la escala china (equivalente a tormenta tropical severa) y lluvias torrenciales en amplias zonas de Cantón y Guangxi, donde se esperan acumulados de hasta 250 milímetros en 24 horas.
Las autoridades locales elevaron en la víspera las alertas de emergencia a nivel amarillo y naranja -el tercero y segundo más graves dentro de la escala de cuatro colores que culmina en el rojo-, lo que activó el cierre preventivo de escuelas infantiles, primarias y secundarias, así como la suspensión de actividades en obras de construcción y en instalaciones turísticas expuestas.
En ciudades como Shenzhen, Zhuhai y Jiangmen, además, se ordenó el cese de actividades al aire libre y la evacuación preventiva de miles de personas en zonas costeras de riesgo.
- China y Taiwán sufren cada año el impacto de varios tifones durante la temporada estival y otoñal, cuando las cálidas aguas del Pacífico occidental propician la formación de ciclones que suelen causar interrupciones en el transporte, cortes eléctricos e inundaciones.
La actual temporada de tifones en el país ha estado marcada por fenómenos de fuerte impacto como Wipha, que dejó intensas lluvias y obligó a evacuaciones en el sur, y Wutip, que afectó a más de 180,000 personas en Cantón (sur) tras un retraso de más de dos meses respecto al inicio habitual de este periodo, atribuido por expertos a patrones de alta presión inusuales y cambios en el monzón.