China y Cuba se comprometen a reforzar su cooperación militar en Pekín

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, mantuvo este martes en Pekín un encuentro con su homólogo cubano, Álvaro López Miera, en el que ambas partes se comprometieron a impulsar la cooperación militar bilateral y a estrechar la coordinación política entre los dos países.

Dong aseguró que los lazos entre China y Cuba son "un modelo de solidaridad y cooperación entre países socialistas" y de asistencia mutua entre naciones en desarrollo, informó este martes la agencia de noticias Xinhua.

El general chino indicó que Pekín está dispuesto a trabajar con La Habana para aplicar el consenso alcanzado por los líderes de ambos Estados, ampliar los intercambios de personal y llevar las relaciones militares a "un nuevo nivel".

López Miera, que se encuentra en la capital china para asistir al Foro de Xiangshan -principal cita anual de la diplomacia militar del gigante asiático-, expresó el respaldo de Cuba a las cuatro grandes iniciativas globales promovidas por el presidente Xi Jinping y afirmó que la isla seguirá consolidando y fortaleciendo su "amistad especial" con Pekín.

El encuentro se enmarca en el 65º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, caracterizadas por una estrecha sintonía política e ideológica y por la voluntad de ampliar los intercambios económicos y financieros.

A comienzos de septiembre, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ya se reunió con Xi en Pekín, adonde viajó para asistir al desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ocasión en la que ambos destacaron que sus vínculos atraviesan "su mejor momento" y firmaron varios acuerdos de cooperación.

China es uno de los principales aliados políticos y socios comerciales de Cuba, que atraviesa una grave crisis económica y financiera, y ha respaldado a la isla frente al embargo estadounidense.