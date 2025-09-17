Modi dice a Putin que hará "todo lo posible" para lograr una solución pacífica en Ucrania

El primer ministro indio, Narendra Modi (izq.), asiste a la colocación de la primera piedra de varios proyectos de desarrollo en Imphal, Manipur, India. ( EFE/EPA/ROBINSON WAHENGBAM )

El primer ministro de la India, Narendra Modi, mostró este miércoles al presidente de Rusia, Vladímir Putin, su disposición a "hacer todo lo posible para lograr una solución pacífica del conflicto en Ucrania".

"La India está dispuesta a hacer todo lo posible para lograr una solución pacífica del conflicto en Ucrania", dijo Modi en un mensaje publicado en su perfil de X, en el que agradeció a Putin su llamada de felicitación con motivo de su 75º cumpleaños.

"Gracias, amigo, presidente Putin, por su llamada y sus cálidos deseos en mi 75º cumpleaños. Nos comprometemos a seguir fortaleciendo nuestra Asociación Estratégica Especial y Privilegiada" con Rusia, añadió el primer ministro de la India.

Apoyo a Trump

Anoche, Modi también recibió una llamada de felicitación del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien el primer ministro indio mostró su apoyo por sus iniciativas para lograr una resolución pacífica del conflicto en Ucrania.

La India ha tratado de mantener un difícil equilibrio desde el inicio de la guerra en Ucrania, pues mantiene su histórica alianza militar y energética con Moscú, de la que depende en buena parte, pero al mismo tiempo se ha presentado como defensora de una "resolución pacífica" al conflicto, sin condenar directamente al Kremlin.