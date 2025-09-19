China aboga por "lazos más estrechos en Defensa" ante delegados militares latinoamericanos
China propuso fortalecer la cooperación militar con América Latina en un foro en Pekín, donde 18 países de la región la consideraron un socio fiable
China defendió este viernes el fortalecimiento de sus vínculos de defensa con América Latina y el Caribe durante la sexta edición del Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina, que reunió en Pekín a autoridades militares del país asiático y de 18 naciones de la región.
El ministro chino de Defensa, Dong Jun, pronunció un discurso en el que afirmó que Pekín está dispuesto a trabajar con los países latinoamericanos y caribeños para impulsar unos lazos "más estrechos y resilientes", basados en la confianza mutua y con un "enfoque flexible y pragmático", informó la agencia oficial Xinhua.
Según indicó, esos esfuerzos permitirían avanzar hacia un modelo de cooperación en seguridad entre países del llamado 'sur global' y contribuir al desarrollo de una comunidad chino-latinoamericana con "futuro compartido".
China: un socio fiable
- Los representantes latinoamericanos y caribeños que participaron en la cita manifestaron que consideran a China un socio fiable y expresaron su intención de "profundizar la confianza y la amistad" con las Fuerzas Armadas del país asiático, con más intercambios y proyectos de cooperación, según Xinhua.
Pekín acogió este jueves y viernes el Foro de Xiangshan, el principal evento de diplomacia militar del gigante asiático, con delegaciones de más de un centenar de países, entre ellos varios latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua o Uruguay.