China aboga por "lazos más estrechos en Defensa" ante delegados militares latinoamericanos

China defendió este viernes el fortalecimiento de sus vínculos de defensa con América Latina y el Caribe durante la sexta edición del Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina, que reunió en Pekín a autoridades militares del país asiático y de 18 naciones de la región.

El ministro chino de Defensa, Dong Jun, pronunció un discurso en el que afirmó que Pekín está dispuesto a trabajar con los países latinoamericanos y caribeños para impulsar unos lazos "más estrechos y resilientes", basados en la confianza mutua y con un "enfoque flexible y pragmático", informó la agencia oficial Xinhua.

Según indicó, esos esfuerzos permitirían avanzar hacia un modelo de cooperación en seguridad entre países del llamado 'sur global' y contribuir al desarrollo de una comunidad chino-latinoamericana con "futuro compartido".

China: un socio fiable

Los representantes latinoamericanos y caribeños que participaron en la cita manifestaron que consideran a China un socio fiable y expresaron su intención de "profundizar la confianza y la amistad" con las Fuerzas Armadas del país asiático, con más intercambios y proyectos de cooperación, según Xinhua.

Pekín acogió este jueves y viernes el Foro de Xiangshan, el principal evento de diplomacia militar del gigante asiático, con delegaciones de más de un centenar de países, entre ellos varios latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua o Uruguay.

Leer más China y Cuba se comprometen a reforzar su cooperación militar en Pekín