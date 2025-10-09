×
Filipinas
Un terremoto de 7.4 sacude la isla filipina de Mindanao y se activa la alerta de tsunami

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica

    La agencia sismológica de Filipinas alertó sobre la posibilidad de un tsunami y pidió las "evacuaciones inmediatas" de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental. (FUENTE EXTERNA)

    Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este viernes el sureste de la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, y las autoridades han activado la alerta de tsunami.

    El temblor se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, alrededor de las 9:40 hora local (1:40 GMT), según indica el servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

    La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) alertó sobre la posibilidad de un tsunami y pidió las "evacuaciones inmediatas" de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental.

    Este movimiento telúrico se produce unos 10 días después de que otro sismo de magnitud 6.9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y que dejó 74 fallecidos.

    Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7,000 terremotos, la mayoría moderados. 

