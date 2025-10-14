Jimmy Lai, figura de la libertad de prensa en Hong Kong, nombrado Héroe Mundial por el IPI

El magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai fue reconocido como Héroe Mundial de la Libertad de Prensa por el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) y el International Media Support, mientras aguarda un veredicto que podría condenarlo a cadena perpetua bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China en 2020.

“Los galardonados de este año son un ejemplo de las amenazas que enfrentan los periodistas en todo el mundo, mientras el autoritarismo avanza y la impunidad se mantiene”, declaró Scott Griffen, director ejecutivo del IPI.

“Con este premio honramos su valentía, compromiso y legado, al tiempo que reiteramos el llamado urgente a proteger la libertad de prensa como pilar de toda sociedad libre”, añadió.

De refugiado a magnate editorial

Nacido en 1947 en la provincia sureña de Guangdong, en plena guerra civil, Lai huyó a los 12 años a Hong Kong, entonces colonia británica, tras perder su familia la fortuna con la llegada al poder de Mao Zedong.

Comenzó como aprendiz en una fábrica textil y más tarde fundó la marca de ropa Giordano, éxito comercial en toda Asia gracias a su visión empresarial.

Con los beneficios, creó el grupo Next Digital, responsable del semanario Next Magazine y del diario Apple Daily, lanzado en 1995. Inspirado por la masacre de Tiananmen de 1989, convirtió su medio en un referente prodemocrático y en una voz crítica hacia Pekín.

Con el traspaso de soberanía de 1997, el rotativo se consolidó como defensor de la libertad de expresión y símbolo del compromiso de Lai con los valores democráticos frente al control del régimen chino.

La ofensiva contra la disidencia

El empresario fue detenido en agosto de 2020, acusado de “colusión con fuerzas extranjeras” y “publicaciones sediciosas” bajo la Ley de Seguridad Nacional. El proceso, concluido el pasado agosto tras casi dos años de retrasos, podría derivar en cadena perpetua.

Lai, que cumple otra condena por “asamblea ilegal” y “organizar una manifestación no autorizada”, permanece en confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad, mientras organizaciones internacionales denuncian el deterioro de su salud y alertan de violaciones a sus derechos fundamentales.

Apple Daily fue clausurado en junio de 2021 tras redadas, la confiscación de activos y el arresto de sus directivos. Para muchos, su cierre marcó el fin de una era de libertad de prensa en Hong Kong.

Reconocimiento internacional

El galardón se entregará el 24 de octubre en Viena, durante el Congreso Mundial del IPI, y será recibido por su hijo Sebastien Lai, quien afirmó que “mi padre ha sacrificado con valentía todo por principios esenciales para la humanidad” y exhortó a “hacer todo lo posible para garantizar su liberación inmediata e incondicional”.

El caso ha generado una ola de condenas internacionales. En noviembre de 2024, un informe de la ONU calificó su detención de “ilegal” y exigió su liberación. Gobiernos y organizaciones de todo el mundo han expresado su apoyo, convirtiéndolo en un símbolo global de la lucha por la libertad de expresión.