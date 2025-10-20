Un Boeing 747 de carga se precipita al mar tras salirse de la pista en Hong Kong

Un avión de carga Boeing 747 (vuelo EK9788) se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Hong Kong y aterrizó en el mar el 20 de octubre. ( EFE/EPA/MAY JAMES )

Las autoridades de Hong Kong investigan la pérdida de un avión de carga Boeing 747-481 que terminó parcialmente sumergido en el mar tras salirse de la pista durante su aterrizaje la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional.

El accidente provocó la muerte de dos operarios aeroportuarios y mantiene cerrada temporalmente la pista norte del complejo.

El vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo, operado por la compañía turca Air ACT Cargo y procedente de Dubái, había recibido autorización para aterrizar con normalidad. Sin embargo, según el jefe de investigación de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA), Man Ka-chai, la tripulación no reportó emergencia alguna antes de abandonar la pista.

El aparato tomó contacto con el asfalto hacia las 3:50 de la madrugada (21:50 GMT del domingo), pero pocos segundos después perdió el control, atravesó el vallado perimetral y se precipitó hacia el mar, colisionando con un vehículo de patrulla que realizaba labores de inspección.

Los dos trabajadores del vehículo fueron rescatados por equipos marítimos, aunque uno falleció en el lugar y el otro poco después de ser trasladado al Hospital North Lantau. Los cuatro tripulantes del avión resultaron ilesos y fueron evacuados mediante el tobogán de emergencia.

El director de operaciones de la Autoridad Aeroportuaria, Steven Yiu, informó que el vehículo "se encontraba dentro de la zona de patrulla autorizada" y que las condiciones meteorológicas eran "óptimas" al momento del aterrizaje. Ambos empleados fallecidos contaban con más de diez años de experiencia en el aeropuerto.

Datos del portal especializado Flightradar24 indican que el avión se desplazaba a unos 167 kilómetros por hora al desviarse hacia el rompeolas y a 91 kilómetros por hora cuando impactó contra el mar. El golpe destrozó la parte frontal del fuselaje, que quedó semisumergido cerca del rompeolas.

Investigación del incidente

La AAIA abrió una investigación para determinar si el siniestro se debió a un fallo técnico, error humano o problema operacional. Paralelamente, la policía evalúa la posibilidad de una pesquisa penal.

El Departamento de Aviación Civil y la Secretaría de Transporte y Logística expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y subrayaron que "la seguridad aérea es prioritaria para el gobierno".

El accidente evocó el suceso del vuelo CA605 de China Airlines, en noviembre de 1993, cuando otro Boeing 747 se salió de la pista del antiguo aeropuerto de Kai Tak y terminó con el morro sumergido en la bahía del Puerto Victoria.

Aquel incidente, sin víctimas mortales, marcó un punto de inflexión en la política de seguridad aérea de Hong Kong.

La pérdida del carguero de Emirates, uno de los aviones de transporte más grandes del mundo, reabre el debate sobre los protocolos de aproximación y control terrestre en aeropuertos de alta densidad.

Mientras tanto, las operaciones en Hong Kong se mantienen activas con las pistas central y sur, mientras equipos de rescate y peritos trabajan en la recuperación del fuselaje.