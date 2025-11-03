Al menos siete muertos, entre ellos cinco extranjeros, por una avalancha en Nepal

El Himalaya, hogar de ocho de las diez montañas más altas del mundo, incluido el Everest, atrae cada año a cientos de escaladores y excursionistas. En Nepal se han registrado varios accidentes con víctimas en las últimas semanas. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos siete personas murieron y cuatro se encuentran desaparecidas a causa de una avalancha registrada en el distrito de Dolaka, en el Himalaya nepalí, entre los que figuran ciudadanos de Estados Unidos, Nepal, Italia y Canadá, según informaron este lunes a EFE las autoridades locales.

El suboficial jefe del distrito de Dolaka, Aulakh Bahadur Ale, dijo que entre las víctimas hay tres estadounidenses, dos nepaleses, un italiano y un canadiense y que cuatro nepaleses permanecen desaparecidos.

La avalancha se produjo en la mañana en el pico Yalung Ri, de 5,630 metros de altitud, situado a unos 180 kilómetros al este de Katmandú y cerca de la frontera con el Tíbet.

Según Ale, cinco nepaleses resultaron heridos en el accidente.

Tres de los extranjeros habían obtenido permisos para ascender el Dolma Khang (6,332 metros) después de completar la subida al Yalung Ri como parte de su entrenamiento.

Las operaciones de rescate continúan, añadió el funcionario.

Phurba Tenjing Sherpa, director ejecutivo de Dreamers Destination, la agencia de expediciones encargada del ascenso de los montañeros canadiense, italiano y nepalíes, explicó a EFE que la avalancha se produjo cerca de la cumbre alrededor de las 9 de la mañana hora local (hacia las 4 de la madrugada GMT) y las labores de rescate se retrasaron hasta las 5 de la tarde, hacia el mediodía GMT.

"Fuimos informados del accidente por un nepalí herido y actuamos de inmediato", señaló Sherpa.

Indicó que las labores de búsqueda y rescate se retrasaron debido a las restricciones de vuelo en la región de Rolwaling, donde se requiere una autorización administrativa especial para las operaciones en helicóptero.

"Solicitamos inmediatamente el permiso de rescate aéreo, pero se demoró. El helicóptero llegó a las 5 de la tarde. Si hubiera llegado en una o dos horas, podrían haberse salvado vidas", añadió Sherpa.

Las condiciones meteorológicas adversas complicaron aún más las tareas de rescate una vez que el helicóptero alcanzó la zona. "Es difícil rescatar a los cuatro trabajadores nepalíes (expertos) de gran altitud atrapados bajo la nieve" añadió, al tiempo que precisó que se trata de la primera avalancha registrada en las montañas de Rolwaling.

Desapariciones recientes

Nepal ha sufrido en las últimas dos semanas un clima severo con intensas lluvias en las llanuras del sur y tormentas de nieve en el norte que han dejado a varios excursionistas desaparecidos en distintas zonas del país.

Entre ellos figuran los alpinistas italianos Farronato Stefano y Caputo Alessandro, desaparecidos desde el 28 de octubre mientras intentaban escalar el pico Panbari, y el australiano Chin Tark Chan, que murió el miércoles al intentar alcanzar la cima del Himlung Himal.

El Himalaya, hogar de ocho de las diez montañas más altas del mundo, incluido el Everest, atrae cada año a cientos de escaladores y excursionistas, aunque las expediciones de otoño suelen ser menos populares por el mal tiempo y las intensas nevadas.

Más de un millar de senderistas fueron rescatados desde que comenzaron las tormentas de nieve el martes pasado con la llegada del ciclón Montha y varios grupos permanecen todavía varados en rutas de montaña.