Japón enviará a un representante a China para tratar la tensión por Taiwán

Japón enviará a un funcionario del Ministerio de Exteriores a China este lunes para tratar el aumento de la tensión de los últimos días por la polémica sobre Taiwán, aseguró la agencia de noticias japonesa Kyodo, que cita a fuentes gubernamentales.

Según el medio, el representante mantendrá una reunión con las autoridades chinas este martes.

La noticia llega tras días de reproches cruzados entre Pekín y Tokio a raíz de unas declaraciones en la Dieta (el Parlamento nacional) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que sugirió durante una sesión hace algo más de una semana que un ataque militar de China a Taiwán podría justificar la actuación de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

Pekín sostiene que esas palabras constituyen una "grave injerencia" en sus asuntos internos, ha pedido a Japón que se retracte y ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen al archipiélago, alegando un deterioro del entorno de seguridad para los ciudadanos chinos.

A la tensión se ha sumado la polémica causada poco después de las declaraciones de Takaichi por un comentario en redes sociales del cónsul chino en Osaka, Xue Jian, publicado y posteriormente eliminado, en el que instaba a la decapitación de la mandataria, lo que motivó una protesta diplomática de Tokio.

Japón defiende que su postura respecto a la situación de Taiwán no ha variado, y ha insistido en que el conflicto entre Pekín y la isla autogobernada debe resolverse de manera pacífica.

Te puede interesar