Al menos 5 muertos y más de 60 heridos por un terremoto de magnitud 5.5 en Bangladés

Residentes locales, policías y periodistas salieron corriendo a las calles tras el derrumbe de la barandilla de un edificio de ocho pisos durante un terremoto en Dhaka, Bangladés. ( EFE/EPA/MONIRUL ALAM )

Al menos cinco personas murieron y más de 60 resultaron heridas por un terremoto de magnitud 5.5 que sacudió este viernes el centro de Bangladés, con epicentro cerca de la ciudad de Narsingdi, informaron fuentes oficiales.

"Al menos cinco personas, incluido un niño, han sido confirmadas muertas y más de 65 personas han resultado heridas en varias partes del país, entre ellas estudiantes de la Universidad de Daca, trabajadores de fábricas en Gazipur y residentes de Narsingdi, el epicentro del terremoto", confirmó a EFE el portavoz del Gobierno interino, Azad Majumder.

El Servicio de Bomberos de Bangladés informó de que al menos tres de los fallecidos proceden del derrumbe parcial de un edificio de ocho plantas en el área de Kosaituli, en el centro de Daca, cuyo revestimiento cayó sobre una tienda en la planta baja y alcanzó a clientes y transeúntes.

Traslado de heridos

Los servicios de emergencia trasladaron junto a voluntarios a los heridos al Hospital Mitford, en la capital, según confirmaron los médicos del centro.

En un comunicado oficial, Muhammad Yunus, asesor principal del Gobierno interino, informó que las autoridades están monitorizando la situación y evaluando los posibles daños tras los temblores registrados en distintas zonas del país. "La seguridad de los ciudadanos es nuestra máxima prioridad. Pedimos mantener la calma y no dejarse llevar por rumores" afirmó.

El seísmo ocurrió a las 10:08 hora local (04:38 GMT) y su epicentro se situó 14 kilómetros al oeste-suroeste de Narsingdi, a unos 50 kilómetros de Daca, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto también se sintió con fuerza en Calcuta y otras zonas del este de la India.

Muchas personas salieron momentáneamente de sus casas y oficinas, según relataron varios usuarios en redes sociales, que compartieron imágenes de gente en las calles y de objetos moviéndose en el interior de las viviendas en las principales ciudades afectadas, como Daca, Barisal, Comilla y la ciudad india de Calcuta.

El sur de Asia se encuentra en una de las regiones tectónicamente más activas del planeta, situada en la zona de convergencia entre las placas india y euroasiática, lo que explica la frecuente actividad sísmica en países como Bangladés, la India, Pakistán y Afganistán.