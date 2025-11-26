Aumentan a 44 los muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años

El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong. ( FUENTE EXTERNA )

El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 44 fallecidos, más de 80 heridos y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia.

El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en las últimas tres décadas

El fuego comenzó en uno de los ocho bloques y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en unas obras de rehabilitación exterior.

El poliestireno empeoró el incendio iniciado en andamios de bambú

El incendio comenzó en los andamios de bambú instalados en el exterior de varios pisos. Inicialmente fue clasificado como alarma de nivel 1, pero el fuego escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT).

El diario hongkonés también cita al director del servicio de bomberos de la urbe semiautónoma, Andy Yeung Yan-ki, quien señaló que se había encontrado dentro de los edificios siniestrados poliestireno expandido, un material que se usa para el aislamiento térmico.

Según expuso el jefe de los bomberos de Hong Kong, ese material provocó que el fuego se extendiera de forma más rápida entre los bloques e incendiaria apartamentos residenciales a través de los pasillos.

Incidentes como este subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú, comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo.

Elecciones del 7 de diciembre

Según South China Morning Post, Lee no ofreció una respuesta clara sobre si se van a posponer a consecuencia del incendio las elecciones legislativas previstas para el 7 de diciembre.

Tras asegurar que el Ejecutivo ya ha suspendido toda publicidad sobre esos comicios dado que la administración está priorizando el siniestro y trabajando en sus secuelas, Lee afirmó que el Gobierno decidirá sobre otros asuntos "unos días después", tras una revisión exhaustiva de la situación.

"Unas elecciones son un asunto importante, pero lo que es más importante ahora es controlar el incendio y ofrecer apoyo a los afectados", dijo Lee.