Los incendios más graves registrados en Hong Kong en las últimas tres décadas
El incendio declarado este miércoles en la urbanización Wang Fuk Court de Hong Kong, que ha causado ya al menos 44 muertos
El incendio declarado el miércoles en la urbanización Wang Fuk Court de Hong Kong, que ha causado ya al menos 44 muertos y más de un centenar de heridos, se ha convertido en uno de los episodios más graves ocurridos en la ex colonia británica en décadas.
A continuación, una relación de los principales incendios registrados en la región, tanto por número de víctimas como por su magnitud e impacto urbano:
- 26 noviembre 2025 – Tai Po (Wang Fuk Court) – Al menos 44 muertos y un centenar de heridos y desaparecidos en un incendio que afecta a siete de los ocho bloques de un complejo residencial en renovación, uno de los siniestros más mortíferos y extensos de la historia reciente de Hong Kong.
- 10 abril 2024 – Kowloon (New Lucky House) – Cinco muertos y más de 40 heridos en un incendio en un edificio residencial de 16 plantas en Yau Ma Tei, que obliga a evacuar a numerosos residentes desde ventanas y terrazas exteriores.
- 10 abril 2024 – Jordan / Nathan Road – Cinco personas mueren y más de 20 resultan heridas en un incendio con explosiones en un edificio residencial del distrito de Kowloon a primera hora de la mañana.
- 24 marzo 2023 – Cheung Sha Wan – Dos bomberos resultan heridos y tres escuelas son evacuadas por un incendio en un almacén de ocho pisos que moviliza a más de 220 efectivos.
- 15 diciembre 2021 – World Trade Centre (Causeway Bay) – Más de 1.200 personas quedan atrapadas y son evacuadas de un rascacielos comercial tras un incendio iniciado por un fallo eléctrico. Unas 300 permanecen durante horas en zonas exteriores de pisos elevados.
- 16 noviembre 2020 – Yau Ma Tei – Siete muertos, entre ellos un niño, y varios heridos graves en un incendio en un edificio de viviendas.
- 21 junio 2016 – Amoycan Industrial Centre (Ngau Tau Kok) – Dos bomberos fallecen en un incendio que permanece activo durante más de 100 horas, el más prolongado en dos décadas e iniciado en un almacén de mini-trasteros sin aspersores antiincendios.
- 30 noviembre 2011 – Fa Yuen Street (Mong Kok) – Nueve muertos, 34 heridos y 118 personas sin hogar en un incendio que arrasa dos edificios de ocho plantas en una zona comercial densamente poblada.
- 30 octubre 2002 – Tsui Chuk Garden – Tres muertos y 17 heridos, quince de ellos bomberos, tras una explosión en la planta 15 de un edificio de apartamentos.
- 25 enero 1997 – Top One Karaoke (Tsim Sha Tsui) – 17 muertos y 15 heridos en un incendio provocado en un local de karaoke, que deriva en un proceso penal y en la revisión de la normativa de seguridad en locales de ocio.
- 20 noviembre 1996 – Garley Building (Jordan) – 41 muertos y 81 heridos en uno de los peores incendios urbanos de Hong Kong, originado durante trabajos de soldadura y agravado por materiales inflamables acumulados.