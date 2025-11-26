×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Incendios en Hong Kong
Incendios en Hong Kong

Los incendios más graves registrados en Hong Kong en las últimas tres décadas

El incendio declarado este miércoles en la urbanización Wang Fuk Court de Hong Kong, que ha causado ya al menos 44 muertos

    Expandir imagen
    Los incendios más graves registrados en Hong Kong en las últimas tres décadas
    Bomberos en un incendio en un apartamento en Tai Po en Hong Kong, China, el 26 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/LEUNG MAN HEI)

    El incendio declarado el miércoles en la urbanización Wang Fuk Court de Hong Kong, que ha causado ya al menos 44 muertos y más de un centenar de heridos, se ha convertido en uno de los episodios más graves ocurridos en la ex colonia británica en décadas.

    A continuación, una relación de los principales incendios registrados en la región, tanto por número de víctimas como por su magnitud e impacto urbano:

    - 26 noviembre 2025Tai Po (Wang Fuk Court) – Al menos 44 muertos y un centenar de heridos y desaparecidos en un incendio que afecta a siete de los ocho bloques de un complejo residencial en renovación, uno de los siniestros más mortíferos y extensos de la historia reciente de Hong Kong.

    RELACIONADAS

    - 10 abril 2024Kowloon (New Lucky House) – Cinco muertos y más de 40 heridos en un incendio en un edificio residencial de 16 plantas en Yau Ma Tei, que obliga a evacuar a numerosos residentes desde ventanas y terrazas exteriores.

    - 10 abril 2024Jordan / Nathan Road – Cinco personas mueren y más de 20 resultan heridas en un incendio con explosiones en un edificio residencial del distrito de Kowloon a primera hora de la mañana.

    - 24 marzo 2023Cheung Sha Wan – Dos bomberos resultan heridos y tres escuelas son evacuadas por un incendio en un almacén de ocho pisos que moviliza a más de 220 efectivos.

    - 15 diciembre 2021World Trade Centre (Causeway Bay) – Más de 1.200 personas quedan atrapadas y son evacuadas de un rascacielos comercial tras un incendio iniciado por un fallo eléctrico. Unas 300 permanecen durante horas en zonas exteriores de pisos elevados.

    - 16 noviembre 2020Yau Ma Tei – Siete muertos, entre ellos un niño, y varios heridos graves en un incendio en un edificio de viviendas.

    - 21 junio 2016Amoycan Industrial Centre (Ngau Tau Kok) – Dos bomberos fallecen en un incendio que permanece activo durante más de 100 horas, el más prolongado en dos décadas e iniciado en un almacén de mini-trasteros sin aspersores antiincendios.

    - 30 noviembre 2011Fa Yuen Street (Mong Kok) – Nueve muertos, 34 heridos y 118 personas sin hogar en un incendio que arrasa dos edificios de ocho plantas en una zona comercial densamente poblada.

    - 30 octubre 2002Tsui Chuk Garden – Tres muertos y 17 heridos, quince de ellos bomberos, tras una explosión en la planta 15 de un edificio de apartamentos.

    - 25 enero 1997Top One Karaoke (Tsim Sha Tsui) – 17 muertos y 15 heridos en un incendio provocado en un local de karaoke, que deriva en un proceso penal y en la revisión de la normativa de seguridad en locales de ocio.

    - 20 noviembre 1996Garley Building (Jordan) – 41 muertos y 81 heridos en uno de los peores incendios urbanos de Hong Kong, originado durante trabajos de soldadura y agravado por materiales inflamables acumulados. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 