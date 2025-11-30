Tailandia declara estado de emergencia tras inundaciones que han dejado al menos 162 muertos

Equipo de rescate en Tailandia durante las inundaciones en el país asiático tras días de luvias torrenciales. ( FUENTE EXTERNA. )

Al menos 162 personas han muerto y miles más se han visto afectadas por las graves inundaciones que han azotado varias provincias del sur de Tailandia, informaron este domingo las autoridades tailandesas.

Tras días de lluvias torrenciales que provocaron deslizamientos de tierra y daños masivos en infraestructuras, el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM) difundió la nueva cifra de fallecidos, que proceden en su mayoría de la provincia de Songkhla, al sur del país.

Millones de personas se han visto afectadas por el desastre, que ha dejado miles de viviendas inundadas o destruidas y ha interrumpido servicios básicos como electricidad y agua potable.

Las autoridades han declarado el estado de emergencia en las provincias más golpeadas y han movilizado al ejército, fuerzas de rescate, helicópteros y embarcaciones para evacuar a los afectados y distribuir ayuda humanitaria.

El Gobierno tailandés también ha desplegado recursos aéreos y terrestres para llegar a las comunidades aisladas, mientras continúa evaluando los daños y coordinando la asistencia económica y logística para las familias afectadas.

Las lluvias récord y el colapso de varias rutas de comunicación complican aún más las tareas de rescate y recuperación, que se prevé se prolonguen durante los próximos días.

Último boletín con cifra de fallecidos

En la vecina Indonesia, el última cifra de fallecidos es de 435 y los desaparecidos 406, según datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), mientras que en Sri Lanka las lluvias han provocado la muerte de al menos 193 personas y la desaparición de otras 228.

La catástrofe ha devastado amplias zonas en la isla de Sumatra (en el sudoeste del archipiélago indonesio), donde equipos de rescate utilizan helicópteros para llevar ayuda a poblaciones aisladas por carreteras bloqueadas.

Expertos locales advierten de que el cambio climático está intensificando los patrones de lluvia y la fuerza de los sistemas tropicales, lo que incrementa la vulnerabilidad de la región ante inundaciones repentinas y desastres geológicos durante la temporada monzónica.