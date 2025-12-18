China apoya la petición venezolana de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de ONU

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, participa en una conferencia de prensa en Beijing, China, el 15 de diciembre de 2025. ( EFE )

El Gobierno chino transmitió este jueves su "apoyo a la petición de Venezuela de una reunión con carácter de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)" tras el bloqueo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el país sudamericano.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que "se opone a toda intimidación unilateral y apoya a todos los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional".

Guo aseveró que "Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países".

"La comunidad internacional comprende y apoya la postura de Venezuela en la protección de sus legítimos derechos e intereses", agregó el vocero.

Reunión urgente

Venezuela pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el bloqueo anunciado por Trump, informó la Cancillería en Caracas.

Este miércoles, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, habló por teléfono con su homólogo venezolano, Yván Gil, a quien transmitió el respaldo de China en medio de las crecientes medidas de Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Trump anunció esta semana el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

En las últimas semanas, Pekín ha condenado las acciones estadounidenses, a las que tacha de "injerencia" en los asuntos internos de Venezuela.