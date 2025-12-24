×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
terremoto en Taiwán
terremoto en Taiwán

Un terremoto de magnitud 6.1 sacude la costa este de Taiwán

La región ya sufrió un sismo de 7.2 en 2024 que dejó 18 muertos y más de 1,100 heridos

    Expandir imagen
    Un terremoto de magnitud 6.1 sacude la costa este de Taiwán
    El centro de Kaohsiung visto desde una montaña en Kaohsiung el 23 de diciembre de 2025. (AFP)

    Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este miércoles el este de Taiwán, con epicentro en el condado de Taitung, sin que por el momento se hayan comunicado víctimas ni daños de consideración, según datos del Centro Meteorológico Central de la isla (CWA).

    El seísmo se produjo a las 17.47 hora local (09.47 GMT) y tuvo su epicentro a 22.85 grados de latitud norte y 121.15 grados de longitud este, a unos 10 kilómetros al norte del edificio del Gobierno del condado de Taitung.

    El hipocentro se situó a una profundidad de 11.9 kilómetros, de acuerdo con el informe oficial.

    Las autoridades taiwanesas indicaron que la intensidad máxima registrada alcanzó el nivel 5 en la escala local en el condado de Taitung, lo que implica sacudidas fuertes percibidas ampliamente por la población y con potencial para provocar daños leves

    RELACIONADAS

    Terremoto del 2024

    Esta misma región fue escenario de un terremoto de magnitud 7.2 en abril del año pasado que provocó 18 muertos, más de 1,100 heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

    • Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 