Aduaneros rusos se incautan de un alijo de cocaína procedente de América Latina

La droga se encontraba oculta en un contenedor a bordo de un carguero

    Imagen de archivo de otra operación contra el tráfico de cocaína. (EFE)

    Los aduaneros rusos se incautaron de un alijo de cocaína por valor de 600 millones de rublos, unos 7.5 millones de dólares, que llegó de América Latina, informaron hoy medios rusos.

    La droga se encontraba oculta en un contenedor a bordo de un carguero, que fue inspeccionado por empleados del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, precisa el canal de Telegram Baza.

    Cadena perpetua por ese delito

    • Se ha abierto una causa penal por tráfico de droga a gran escala.

    La pena máxima que ese delito es la cadena perpetua.

    En septiembre de 2025, Rusia anunció la incautación de 1.5 toneladas de cocaína en un barco con bananas procedente de Ecuador.

