Un terremoto de magnitud 5,2 sacude la región occidental china de Xinjiang

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos

    Un terremoto de magnitud 5,2 sacude la región occidental china de Xinjiang
    El terremoto se registró a las 3:17 hora local (19:17 GMT del martes) a una profundidad de 10 kilómetros
    (FUENTE EXTERNA)

    Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este miércoles la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, sin que de momento se hayan reportado daños personales o materiales, informó el Centro de Redes Sismológicas del país.

    El seísmo se registró a las 3:17 hora local (19:17 GMT del martes) a una profundidad de 10 kilómetros.

    El epicentro se localizó en el condado de Takorgan a 37,58 grados de latitud norte y 74,93 grados de longitud este, en una zona montañosa cercana a la frontera con Kirguistán.

    El área afectada se encuentra a unos 800 kilómetros de Urumqi, la capital regional y en diciembre pasado registró otro terremoto de magnitud 6 localizado en el condado de Aheqi y que tampoco causó daños de consideración. 

    Frecuencia de los sismos 

    El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.

    • Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada.
