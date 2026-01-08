×
IA

China aspira a lograr un suministro estable de tecnologías para IA en 2027

El Gobierno chino se ha marcado 2027 como fecha para lograr un suministro seguro y fiable de tecnologías clave

    China aspira a lograr un suministro estable de tecnologías para IA en 2027
    Se ha marcado 2027 como fecha para lograr un suministro seguro y fiable de tecnologías clave para IA (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno chino se ha marcado 2027 como fecha para lograr un suministro seguro y fiable de tecnologías clave para inteligencia artificial (IA), en medio de la pugna por el dominio del sector con Estados Unidos, que ha impuesto restricciones al acceso chino a estos componentes.

    Ocho departamentos oficiales anunciaron este plan, difundido hoy por los medios estatales y que establece un "ambicioso impulso para integrar en profundidad la IA en el sector industrial, empoderar una nueva industrialización y promover nuevas fuerzas productivas de alta calidad", según la agencia oficial Xinhua.

    Entre los objetivos más destacados se encuentran la intención de China de "cultivar" de dos a tres empresas punteras en el ecosistema de la IA y con influencia global y de crear un ecosistema de fuentes abiertas de alcance mundial.

    Una de las claves del documento es la intención de promover el desarrollo de chips de IA, software y hardware, en línea con la intención de las autoridades de lograr la autosuficiencia tecnológica ante los cortapisas de EE.UU. para acceder a componentes fundamentales. 

    Otras aspiraciones 

    El gigante asiático aspira además, para 2027, a tener en marcha entre tres y cinco modelos generales de IA en su sector manufacturero, a desarrollar modelos amplios específicos para las industrias y a crear un centenar de conjuntos de datos industriales y 500 escenarios de aplicación.

    Entre las instituciones responsables del plan figuran el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración del Ciberespacio y la Comisión de Desarrollo y Reforma, el principal órgano de planificación económica del país asiático.

    La autosuficiencia tecnológica es una de las prioridades del Gobierno chino dentro del próximo plan quinquenal (2026-2039), en el marco de la guerra comercial que mantiene desde hace años con EE.UU. y que se ha recrudecido este año tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

