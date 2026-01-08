×
Kim Jong-un promete apoyar "incondicionalmente" todas las políticas de Putin

El líder norcoreano destacó además el "orgullo" que le produce su amistad con Putin

    Expandir imagen
    Kim Jong-un promete apoyar incondicionalmente todas las políticas de Putin
    El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. (FUENTE EXTERNA)

    El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió apoyar "incondicionalmente" todas las decisiones y políticas del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una carta enviada al mandatario y publicada este viernes por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

    "Respetaré y apoyaré incondicionalmente todas sus políticas y decisiones, y estoy dispuesto a estar siempre de su lado por el bien de usted y de su Rusia. Esta decisión será constante y permanente", expresó Kim en la misiva.

    • El líder norcoreano destacó además el "orgullo" que le produce su amistad con Putin, a la que se refirió como su relación más "valiosa".

    La carta, enviada la víspera, respondía a un mensaje de "felicitaciones" del mandatario ruso, que según la agencia de noticias surcoreana Yonhap pudo haber sido enviado con motivo del cumpleaños de Kim el mismo 8 de enero.

    Tratado de asociación

    Rusia y Corea del Norte firmaron en junio de 2024 un tratado de asociación estratégica y poco después la inteligencia surcoreana comenzó a avisar del despliegue de soldados norcoreanos para apoyar la invasión rusa de Ucrania.

    Según la inteligencia surcoreana, Pionyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.

