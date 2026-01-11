Se elevan a 538 los muertos en las protestas de Irán, según una ONG afincada en EE. UU.

Un manifestante (derecha) porta un cartel con la imagen del líder opositor iraní e hijo del último sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, Reza Pahlavi, durante una manifestación en apoyo a las protestas masivas que denuncian a la República Islámica en Irán, en París. ( AFP )

Al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que han ido multiplicándose desde entonces por más de cien ciudades de todo el país, según difundió este domingo la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Esta organización opositora al régimen de los ayatolás, que opera desde Estados Unidos, indicó que, de ese número, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos ocho menores de edad.

Según las cifras facilitadas a EFE por Skylar Thompson, subdirectora de HRA, la cifra de fallecidos en los 15 días de protestas puede llegar a alcanzar las 579, si bien está aún en proceso de verificación.

De acuerdo a esta organización afincada en Estados Unidos, el número de arrestos desde el pasado 28 de diciembre en Irán alcanzan ya las 10,675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes.

Numerosas y multitudinarias manifestaciones se suceden por centenares de ciudades de Irán, donde no hay internet ni cobertura desde hace más de 72 horas y donde las protestas, surgidas en principio por la mala situación económica del país, han devenido en quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Horas antes, una onegé cifró en 192 los fallecidos

Al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años, denunció este domingo una oenegé.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Manifestaciones en Londres y París

En París, Londres y Estambul se registraron manifestaciones en apoyo a las protestas.

En Londres, la manifestación se concentró inicialmente frente a la embajada iraní aunque se dirigió a la residencia oficial del primer ministro británico.

"Queremos revolución, cambiar el régimen", dijo a AFP un manifestante, Afsi, de 38 años.

En París, unas 2,000 personas se manifestaron ondeando la bandera de Irán de antes de la Revolución Islámica de 1979, y al ritmo de cánticos de "No a la terrorista República Islámica".

