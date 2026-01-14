Italia y España recomiendan a sus ciudadanos que abandonen Irán por las protestas

Miembros de la milicia islámica voluntaria Basij sostienen pancartas durante una protesta frente a la Embajada británica en Teherán, el 14 de enero. La Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria, se cuenta entre los partidarios más fervientes del régimen islámico en Irán. ( AFP )

El gobierno español recomendó este miércoles a sus ciudadanos que se encuentran en Irán que abandonen la República Islámica por la oleada de protestas, cuya represión dejó más de 3.000 muertos, según una oenegé.

"Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web

"La situación es inestable en todo el país. Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes", señala la institución.

Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que, aprovechando un corte de internet de más de cinco días, las autoridades iraníes llevaron a cabo la represión más severa en años.

Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes, pero advirtió que el balance real probablemente sea mucho mayor

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.

Las autoridades iraníes sostienen que las protestas están atizadas por una "injerencia extranjera" y acusaron a los manifestantes de aprovechar las protestas para cometer actos "terroristas".

La semana pasada, Australia instó a sus ciudadanos a dejar el país "lo antes posible" habida cuenta de la "volátil" situación en términos de seguridad.

España es uno de los países que convocó al embajador de Irán el martes para condenar la represión de las manifestaciones.

Italia exhorta a sus ciudadanos a que abandonen el país, si pueden

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha recomendado este miércoles a los ciudadanos italianos que se encuentren en Irán que abandonen el país si les es posible, ante la crisis que vive el país, marcada por la violencia contra los manifestantes que protestan contra el régimen de los ayatolás.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la recomendación de que los ciudadanos italianos que puedan abandonar Irán lo hagan", señaló el departamento en un comunicado difundido este miércoles.

La recomendación fue ratificada durante una reunión celebrada en la sala de crisis del ministerio, encabezada por el titular de Exteriores, Antonio Tajani, y en la que participaron altos cargos del propio ministerio, así como de los departamentos de Defensa y Seguridad.

En el encuentro participaron también la embajadora de Italia en Teherán, así como los embajadores italianos "en las principales capitales afectadas por la actual crisis en Irán", confirmó el ministerio en un comunicado.

Horas antes, Tajani explicó, a la salida de la presentación de un libro en el Senado italiano, que la directora política del ministerio mantuvo una conversación con el embajador iraní, en la que "reiteró nuestras preocupaciones y nuestra condena", concretó.

El ministro confirmó además que Irán respondió a la convocatoria de su embajador en Roma llamando a consultas al embajador de Italia en Teherán.

Sobre la situación en Irán, el jefe de la diplomacia italiana se pronunció el martes ante el Parlamento, donde denunció una situación "absolutamente inaceptable".

"En estos días, las mujeres y los hombres de Irán están luchando en las calles, en las plazas, pagando un altísimo precio en sangre, sufrimiento, encarcelamientos y probablemente tortura", afirmó entonces.

En cuanto a la postura de Italia hacia Irán, Tajani subrayó que, aunque siempre se ha mantenido "una presencia discreta" en el país, el diálogo no implica "la aceptación pasiva del espectáculo de un régimen que reprime con violencia a sus propios ciudadanos".

