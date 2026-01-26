Seúl niega haber recibido notificación oficial del reaumento arancelario de Trump

Corea del Sur dijo este martes que no ha recibido ninguna notificación oficial de Estados Unidos tras el anuncio del presidente Donald Trump de elevar del 15 % al 25 % los aranceles a las importaciones procedentes del país asiático, una medida que afectaría a automóviles y a otros sectores sujetos a gravámenes "recíprocos".

"Hasta el momento, no se ha recibido ninguna notificación oficial del Gobierno estadounidense ni una explicación sobre los detalles específicos", señaló la oficina presidencial surcoreana en un comunicado, después de que Trump publicara el anuncio en su red social, Truth Social.

Según el mandatario estadounidense, la decisión responde al retraso del Parlamento surcoreano en aprobar el marco comercial y de inversiones acordado con Washington el año pasado. Trump aseguró que debido a tal inacción subirá hasta el 25 % los aranceles a las importaciones surcoreanas "de automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás productos sujetos a aranceles recíprocos", sin indicar la fecha de implementación de la medida.

El partido gobernante surcoreano presentó en noviembre el proyecto de ley que resultó del compromiso de Seúl de invertir 350,000 millones de dólares en EE.UU. a cambio de que Washington bajara, al 15 %, los aranceles "recíprocos" y sobre el sector automotriz.

La próxima sesión para revisar proyectos de ley en el Parlamento surcoreano se celebrará el martes de la próxima semana.

Más allá de los acuerdos comerciales, la nueva medida anunciada por Trump pone en riesgo otros sectores, ya que los detalles del acuerdo, publicados en noviembre pasado, también incluyen una aprobación estadounidense para que Seúl desarrolle submarinos de propulsión nuclear y se vea sujeto a menos restricciones de enriquecimiento de uranio y reprocesamiento de combustible nuclear gastado para fines civiles.

La Presidencia indicó que esta mañana se celebrará una reunión de respuesta presidida por el jefe de Gabinete para Asuntos Políticos, Kim Yong-beom.

Añadió que el ministro de Industria, Comercio y Energía, Kim Jung-kwan, actualmente en Canadá, prevé viajar a Estados Unidos para abordar el asunto con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.