La India rebaja la alarma por el virus Nipah y confirma 196 pruebas negativas de contactos

El Gobierno de la India rebajó este martes la alarma frente las "cifras incorrectas" que circulan sobre los casos de enfermedad del virus Nipah y aclaró que la situación está contenida, tras confirmar que las casi 200 personas vigiladas por contacto directo han dado negativo en las pruebas.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Sanidad de la India, las autoridades advirtieron de que "se ha observado que en ciertos sectores de los medios de comunicación circulan cifras especulativas e incorrectas" sobre los casos de enfermedad del virus Nipah.

El Gobierno aclaró que, "según los informes del Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC), desde el pasado diciembre solo se han registrado dos casos confirmados en el estado de Bengala Occidental".

El dato clave que utiliza el Ejecutivo para dar por controlado el episodio es el resultado del rastreo exhaustivo realizado a un total de 196 contactos vinculados a los pacientes infectados.

"Todos los contactos rastreados se encuentran asintomáticos y han dado negativo en la prueba de la enfermedad del virus Nipah", detalló la nota oficial, descartando así la transmisión del virus a terceras personas dentro de este grupo de riesgo.

Las autoridades explicaron que se reforzaron la vigilancia, las pruebas de laboratorio y las investigaciones de campo mediante esfuerzos coordinados de las agencias de salud centrales y estatales.

Esta estrategia conjunta, indicó el Gobierno, "garantizó la contención oportuna de los casos", por lo que hasta la fecha "no se han detectado nuevos casos de enfermedad por el virus de Nipah".

"La situación está bajo vigilancia constante y se han adoptado todas las medidas de salud pública necesarias", sentenció el comunicado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno zoonótico que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados o directamente entre personas.

Cuadros asintomáticos

La infección provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %, y para la que no existe actualmente ni tratamiento ni vacuna, informó el organismo.

El Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) informó que el país registró sus primeros brotes humanos en Bengala Occidental en 2001 y 2007, cuando se contabilizaron al menos 50 muertos.

Desde 2018, los casos se han concentrado en el estado de Kerala, al sur del país, donde se produjo el último brote en julio de 2025 y se saldó con tres infectados y dos fallecidos.