La nieve fuerza el cierre anticipado de algunos colegios electorales en generales en Japón

Los votantes ingresan a un colegio electoral para votar en las elecciones a la Cámara Baja en Tokio, Japón, el 8 de febrero de 2026. ( EFE )

El temporal de nieve que levantó este domingo cubierto de un manto blanco a buena parte del archipiélago japonés llevó a las autoridades a cerrar de forma anticipada varios colegios electorales en esta jornada de comicios generales adelantados en los que la primera mandataria femenina del país asiático, Sanae Takaichi, busca salir reforzada.

Las nevadas se intensificaron a primera hora del domingo, especialmente en las costas bañadas por el mar de Japón, y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió un aviso por fuertes nevadas significativas para la prefectura de Tottori (centro).

En el pueblo de Daisen, en la mencionada provincia, las copiosas nevadas impidieron que los responsables electorales llegaran a tiempo al centro del sexto distrito electoral, por lo que la apertura de urnas se retrasó dos horas, de las 7:00 hora local (22:00 GMT del sábado) a las 9:00 (00:00 GMT), informó la cadena pública NHK, que hace un seguimiento exhaustivo de la jornada.

En otras zonas del país, las autoridades optaron por cerrar de forma anticipada algunos colegios de madrugada por los riesgos de seguridad derivados del temporal invernal, y en algunas islas remotas, donde la votación se adelantó del domingo al sábado, los centros cerraron también en ocasiones con horas de anticipación.

Las autoridades electorales afirman que su intención es garantizar la seguridad de los votantes y evitar interrupciones en el transporte de las urnas a los centros de recuento.

Numerosas áreas de las costas japonesas del Pacífico también amanecieron hoy teñidas de blanco, incluida Tokio, y las autoridades adelantan que la nieve podría ocasiones disrupciones de transporte.

Cancelaciones

La aerolínea japonesa Japan Airlines había cancelado hasta primera hora del día al menos 19 vuelos y no se descarta que otras compañías cancelen o retrasen mas vuelos, por lo que han instado a los pasajeros a seguir las actualizaciones de la situación en sus portales web y canales oficiales.

Los operadores ferroviarios informaron de que algunos trenes circularán a velocidades menores a lo habitual en las líneas de alta velocidad, lo que ocasionará retrasos, y se suspendieron varias líneas convencionales en zonas montañosas.

También se anticiparon problemas en las carreteras, por lo que las autoridades instaron a la población a extremar las precauciones.

Es la primera vez desde 1990 que Japón celebra unas elecciones generales en febrero, unos comicios que han sido los más cortos desde la posguerra, habiendo transcurrido apenas 16 días desde la disolución de la Cámara Baja hasta la jornada electoral, con 12 días de campaña.

Se espera que la primera Takaichi, que llegó al poder tras un relevo en el liderazgo de su gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) salga reforzada en estos comicios, convocadospor ella misma hace casi tres semanas para, en sus propias palabras, lograr un "mandato popular" para su nuevo Gobierno de coalición.