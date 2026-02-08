Elecciones generales en Japón: Takaichi se impone y fortalece su coalición liderada por el PLD

Foto de archivo de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tras el arrasador triunfo de su partido en las elecciones celebradas este domingo. ( EFE )

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se hizo con la victoria en las elecciones generales anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento y logró ampliar con creces la estrecha mayoría de su coalición, estimó la cadena de televisión pública NHK poco después del cierre de los colegios electorales.

El Partido Liberal Democrático (PLD) de la conservadora logró entre 274 y 328 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que confirman el Parlamento, dijo NHK en base a los sondeos a pie de urna realizados durante la jornada.

Takaichi superaría así en solitario la mayoría absoluta de 233 escaños que se marcó como meta. Su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), obtendría según NHK entre 28 y 38 escaños, por lo que entre ambos superarían la marca de los 300 diputados.

Resultados de las elecciones generales en Japón

El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito (exsocio de coalición del PLD pero que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder).

Entre ambos lograrían solo entre 27 y 91 escaños, muchos menos de los que ostentaban antes del adelanto electoral.

Otros medios japoneses, como las agencias de noticias Kyodo o Jiji Press, también dan por ganadora a Takaichi.

¿Quién es Sanae Takaichi?

Sanae Takaichi (Yamatokoriyama, prefectura de Nara, 7 de marzo de 1961) es una política japonesa que ejerce como primera ministra de Japón desde 2025 y líder del Partido Liberal Democrático (PLD), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ambos cargos.

De perfil conservador y considerada una figura de línea dura, ha citado a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher como una de sus principales inspiraciones, lo que le ha valido el apodo de la “Dama de Hierro” en medios internacionales.

Takaichi no proviene de una familia política. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Kobe y comenzó su trayectoria profesional vinculada a los medios y al análisis político, tras realizar prácticas en Estados Unidos con la entonces congresista Patricia Schroeder. Ingresó al Parlamento japonés en 1993 y se unió al PLD en 1995.

Durante las administraciones de Shinzo Abe y Fumio Kishida, ocupó cargos clave en el gabinete, entre ellos ministra de Comunicaciones, ministra de Seguridad Económica y ministra de Estado en áreas como innovación, política científica y tecnológica y asuntos territoriales. Fue una de las aliadas más cercanas de Abe y se identificó con el ala nacionalista del partido.

Su carrera también ha estado marcada por controversias, entre ellas su postura crítica hacia la disculpa oficial de Japón por la Segunda Guerra Mundial, su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la sucesión femenina al trono imperial, así como cuestionamientos por presiones a medios de comunicación durante su gestión ministerial.

Tras varios intentos fallidos, Takaichi logró imponerse en la contienda interna del PLD en 2025, luego de la dimisión del primer ministro Shigeru Ishiba, y asumió oficialmente la jefatura del Gobierno el 21 de octubre de ese año. En su primer discurso, presentó un plan económico centrado en el gasto fiscal para enfrentar la inflación y anunció el fortalecimiento del presupuesto militar hasta el 2 % del producto interno bruto.

Ya como primera ministra, protagonizó una crisis diplomática con China al advertir que un eventual ataque a Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón, declaraciones que generaron una dura reacción de Pekín y elevaron la tensión en la región.