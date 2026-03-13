Pakistán bombardea de nuevo Afganistán

Conflicto Pakistán-Afganistán: el bombardeo alcanzó casa de civiles en Kabul. ( EFE )

Pakistán bombardeó de nuevo Kabul y otras regiones de Afganistán, y provocó cuatro muertos en la capital afgana, anunciaron este viernes las autoridades talibanas.

"Continuando con su agresión, el régimen militar pakistaní ha bombardeado una vez más Kabul, Kandahar (ciudad del sur)" y, entre otras, las regiones fronterizas de "Paktia y Paktika", dijo en la red social X el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, y precisó que murieron "mujeres y niños".

Una fuente de seguridad paquistaní confirmó a la AFP los ataques aéreos nocturnos sobre Afganistán.

En Kabul, cuatro personas murieron y quince resultaron heridas por un bombardeo pakistaní que alcanzó "casas civiles" en el este de la ciudad, aseguró el vocero de la policía de la capital afgana.

"En la zona de Guzar, en el distrito 21 de Kabul, varias casas civiles fueron blanco de un bombardeo del régimen pakistaní que causó cuatro muertos y quince heridos", escribió Khalid Zadran en la red social X.

A primeras horas del día, una periodista de la AFP oyó disparos de defensa antiaérea.

En Kandahar, una ciudad del sur donde reside recluido el líder supremo de los talibanes afganos, Haibatulá Ajundzadá, los ataques pakistaníes alcanzaron el depósito de combustible de la compañía aérea Kam Air, cerca del aeropuerto, según el gobierno afgano.

Causa del conflicto entre Pakistán y Afganistán

Desde hace meses, Islamabad acusa a Afganistán de dar cobijo al grupo de milicianos talibanes pakistaníes conocidos como TTP, responsable de numerosos atentados mortales en Pakistán, así como del grupo Estado Islámico en Khorasan (EI-K), lo que las autoridades afganas niegan.

El conflicto entre ambos países se agravó el 26 de febrero, cuando Afganistán lanzó una ofensiva fronteriza en respuesta a los ataques aéreos pakistaníes, que según Islamabad tenían como objetivo a combatientes del TTP.

Pakistán declaró entonces la "guerra abierta" a las autoridades talibanes y bombardeó en particular Kabul el 27 de febrero y Kandahar. Pero Islamabad niega haber atacado a civiles.

Desde entonces, se han multiplicado los enfrentamientos en las zonas fronterizas.