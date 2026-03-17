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Guerra en Medio Oriente
Guerra en Medio Oriente

Israel anuncia una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán y Hizbulá en Líbano

Antes de este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio

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    Israel anuncia una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán y Hizbulá en Líbano
    Guerra en Medio Oriente: el Ejército israelí anunció este lunes el inicio en los últimos días de nuevas redadas "limitadas y selectivas" contra posiciones clave del grupo chií libanés Hizbulá en el sur de Líbano. (EFE)

    El Ejército de Israel anunció la madrugada del martes una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras en Irán y otras controladas por Hizbulá en Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí.

    Las Fuerzas de Defensa de Israel no aportaron, de momento, más detalles sobre la ofensiva en los mensajes publicados en sus redes sociales.

    • Antes de este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio.

    "Los sistemas de defensa están operativos para interceptar la amenaza", apunta el mensaje publicado en Telegram, que pide a la población ponerse a salvo.

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    Mientras, Hizbulá dijo en varios comunicados que había atacado a soldados israelíes "con andanadas de cohetes" en varias zonas del sur de Líbano.

    Por su parte, la agencia de noticias libanesa NNA informó de ataques israelíes contra varias localidades, entre ellas Qana e Mjadel, en el sur del país, o el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut.

    El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace dos semanas contra el Líbano se elevó a 886, mientras que los heridos superan los 2,140, informó el lunes el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

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