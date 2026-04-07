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Wang Wenling investigación
Wang Wenling investigación

China investiga a dirigente del fondo de seguridad social por "violaciones disciplinarias"

Este caso se suma a una serie de investigaciones que han afectado a altos funcionarios en China, en el marco de la campaña anticorrupción de Xi Jinping

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    China investiga a dirigente del fondo de seguridad social por violaciones disciplinarias
    La Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China (PCCh) a la que es sometido Wang Wenling, vicepresidente del Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social, por presunta corrupción. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades chinas investigan a Wang Wenling, vicepresidente del Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social, por presuntas "graves violaciones de la disciplina y la ley", informó este martes la agencia oficial Xinhua.

    Según un breve despacho del medio, Wang está siendo sometido a una revisión disciplinaria y a una investigación de supervisión por parte de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China (PCCh) y de la Comisión Nacional de Supervisión, los dos principales órganos anticorrupción del partido y el Estado.

    Xinhua no ofreció detalles sobre la naturaleza de las supuestas infracciones, aunque, en China, esta fórmula se emplea habitualmente para anunciar pesquisas que, con frecuencia, terminan relacionadas con sobornos u otros delitos económicos.

    El Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social gestiona parte de las reservas estratégicas destinadas a respaldar el sistema público de pensiones y otras necesidades vinculadas a la protección social china.

    Contexto de la investigación

    El caso se suma a una serie de investigaciones recientes que han alcanzado a altos cargos de organismos reguladores, gobiernos locales, empresas estatales y entidades de sectores considerados estratégicos, como el financiero, el de defensa o el energético, en medio del refuerzo de la disciplina interna.

    • Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una campaña anticorrupción de gran alcance que ha afectado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y ejecutivos de grandes conglomerados estatales.

    Si bien esta ofensiva, uno de los ejes centrales del mandato de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y abuso de poder dentro del aparato del partido y del Estado, algunos observadores han señalado que también podría estar siendo utilizada para apartar a determinadas figuras de la vida política.

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