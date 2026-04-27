Elevan a siete los muertos tras la colisión de dos trenes a las afueras de Yakarta
Según los datos preliminares del servicio de salvamento del país, Basarnas, el número total de afectados ascendió a 92
Las autoridades de Indonesia elevaron este martes a siete el número de fallecidos tras la mortal colisión de la víspera, donde dos trenes chocaron en circunstancias todavía desconocidas a las afueras de Yakarta.
Según los datos preliminares del servicio de salvamento del país, Basarnas, el número total de afectados ascendió a 92, entre ellos siete fallecidos y 85 supervivientes, de los cuales algunos recibieron atención hospitalaria y otros fueron dados de alta con heridas leves.
Este martes "continúan intensamente las operaciones de búsqueda y rescate" de las "víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la estación de Bekasi Este", con la evacuación de quienes "aún permanecen atrapados en el tren", indicó Basarnas en un comunicado.
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La jefa de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari, señaló que el operativo sigue centrado en localizar y sacar a las personas que se cree continúan en el interior de los vagones, sin precisar cuántas permanecen atrapadas.
Los trenes afectados son un convoy de cercanías que procedía de la capital y otro de larga distancia, que colisionaron la noche del lunes estación de Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de Yakarta, por causas aún desconocidas.
Indonesia, un archipiélago de más de 17,000 islas, tiene en Java -donde se encuentra Yakarta- su isla más poblada y ha apostado en los últimos años por reforzar su sistema ferroviario, con la inauguración en 2023 del primer tren de alta velocidad del país, que conecta la capital con Bandung.