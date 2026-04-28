Un vagón solo para ellas: las 15 víctimas del letal choque de tren indonesio son mujeres

Las quince víctimas mortales tras el choque de trenes ocurrido en Yakarta son todas mujeres, pues viajaban en un vagón reservado para ellas.

Las quince víctimas mortales tras la colisión entre dos trenes ocurrida anoche en Indonesia son todas mujeres, pues viajaban en un vagón reservado para ellas -el último y más afectado por el impacto-, una medida contra el acoso implantada en el país hace más de una década.

"Vi a mujeres delante de mí corriendo y gritando, y entonces fue cuando levanté la vista y vi que un tren se acercaba por detrás. Después de ese momento, ya no me acuerdo de nada. Al rato, me desperté", dice a EFE Siti -pseudónimo, pues la mujer prefiere no revelar su identidad-, quien iba en el vagón siniestrado.

El accidente, que deja además 84 heridos, se produjo cuando un tren de cercanías procedente de Yakarta -en el que se encontraba el vagón femenino- fue golpeado por detrás por un tren de larga distancia alrededor de las 20.00 hora local del lunes (13.00 GMT), después de tener que parar al toparse con un taxi que por motivos desconocidos acabó en mitad de la vía, según medios locales y la compañía ferroviaria estatal KAI.

"Cuando me di cuenta de que no estaba atrapada al despertar, pude saltar a través de la ventana (...) y me di cuenta de que muchas mujeres estaban en mucho peor estado que yo", dice Siti a EFE aún desde el hospital, a donde fue trasladada para revisar y suturar una herida en su frente.

El director de la agencia indonesia de rescates (Basarnas), Mohammad Syaffi, explicó que las víctimas mortales -inicialmente hoy se informó de 14, cifra revisada a 15 esta tarde- fueron halladas en el vagón reservado para mujeres en el que se encontraban, durante una comparecencia recogida por la prensa local.

Las fallecidas tenían entre 19 y 50 años, según las autoridades locales.

El accidente tuvo lugar en la estación de Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de Yakarta, capital hiperpoblada del país con más musulmanes del mundo que ha buscado en los últimos años mejorar sus conexiones con el extrarradio para descongestionar la urbe.

Vagones de uso femenino

Debido a las numerosas quejas por tocamientos indeseados en vagones abarrotados, en agosto de 2010 empezaron a circular por el país trenes con unidades exclusivamente de uso femenino, una iniciativa pensada para combatir el acoso sexual en el transporte público y medida que en Asia también aplican países como Japón e India.

Estos vagones suelen encontrarse en la parte trasera o frontal de los convoyes, ubicaciones que este martes la ministra indonesia de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, Arifah Choiri Fauzi, aseguró que serán evaluadas. "Deberían estar en medio", anotó.

La buena acogida de la iniciativa de los vagones femeninos lanzados en 2010 -entonces limitados a la ruta entre Yakarta y Bogor, una de las principales de la isla de Java, entre las más pobladas del mundo- hizo que Indonesia inaugurara dos años después un servicio de trenes completos para mujeres.

Plan piloto

En años previos a la implementación de la primera medida, muchas mujeres habían alzado sus voces contra tocamientos por parte de hombres en trenes atestados, y la compañía ferroviaria nacional inauguró en primera instancia un programa piloto de vagones femeninos que, para distinguirlos del resto, se pintaron de naranja y sus asientos eran rosas.

Más de 10 años después, uno de estos vagones -blanco, en su caso- ha resultado ser el más afectado en un accidente ferroviario sobre el que el presidente indonesio, el exmilitar Prabowo Subianto, pidió hoy una investigación exhaustiva.

Indonesia, archipiélago en vías de desarrollo de más de 17,000 islas, ha apostado en los últimos años por reforzar su sistema ferroviario y en 2023 inauguró su primer tren de alta velocidad entre Yakarta y Bandung (150 kilómetros).