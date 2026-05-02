Las aerolíneas indias recortarán decenas de vuelos por el encarecimiento del combustible

Imagen de archivo de un avión de la aerolínea Air India. ( FUENTE EXTERNA )

Las principales aerolíneas de la India recortarán decenas de vuelos internacionales en las próximas semanas ante el encarecimiento del combustible para turbinas de aviación (ATF) derivado de la crisis en el estrecho de Ormuz.

"La situación del espacio aéreo y el precio del combustible para aviones sigue siendo extremadamente difícil, lo que no nos deja otra opción que reducir aún más los horarios de junio y julio", afirmó el director ejecutivo de Air India, Campbell Wilson, según fuentes citadas por la agencia local ANI.

La aerolínea de bandera nacional alertó el viernes de que los precios actuales hacen "inviables" diversas rutas y ha declarado a sus trabajadores que cancelará decenas de vuelos diarios, sobre todo en las rutas hacia Europa y Norteamérica, según una circular difundida en medios.

IndiGo, la mayor aerolínea de la India, aplicará un ajuste drástico con una reducción de su capacidad internacional del 17 % en mayo respecto a los niveles de febrero, según datos de la consultora global de aviación OAG.

Según OAG, la aerolínea de bajo coste india se sitúa como la sexta aerolínea más afectada del mundo por las disrupciones en Asia Occidental y la primera entre las compañías que no tienen su base en el Golfo.

La crisis en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 80 % del petróleo que consume Asia, no solo ha encarecido el crudo, sino que ha obligado a las operadoras a realizar rutas más largas para evitar zonas de conflicto.

Recargos por alza de precio

El precio del combustible para vuelos internacionales ha subido un 5 % este 1 de mayo, situándose en 1,511,86 dólares por kilolitro, mientras que en el mercado interno los precios se mantienen en niveles récord tras un incremento del 25 % el mes pasado, según los datos de las principales petroleras estatales indias.

Tanto Air India como Indigo ya han aplicado recargos a los usuarios por el alza del combustible, que representa cerca del 40 % de sus gastos, con tarifas que varían desde una media de 800 rupias para vuelos internos (unos 8 dólares) hasta más de 200 dólares para vuelos internacionales.

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