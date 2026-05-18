Un estado de la India dará dinero por tener más hijos en el país más poblado del mundo

El estado de Andhra Pradesh, ubicado en el sur de la India, pagará a las familias que tengan un tercer y cuarto hijo para fomentar la natalidad, la cual decrece allí en comparación con otros estados del norte en un país que estima tener más de 1,400 millones de habitantes.

Propuesta de incentivos económicos para la natalidad

El jefe del gobierno regional, N. Chandrababu Naidu, anunció esta semana que se entregará un pago de 30,000 rupias (unos 360 dólares) por el tercer hijo y 40,000 rupias (unos 480 dólares) por el cuarto, en un plan que incluye ampliar las bajas de maternidad a un año para frenar el envejecimiento de la población activa.

Propuesta de incentivos económicos

La propuesta de este estado, gobernado por una coalición entre un partido local y la formación del primer ministro, Narendra Modi, llega en plena discusión nacional por la representación desigual entre estados en el Parlamento debido a la disparidad de tasas de natalidad en el país.

Los estados del sur, más ricos y con mayores tasas de alfabetización, registran una media de 1,5 hijos por mujer, una cifra similar a la de Europa y muy por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo generacional, el mínimo requerido para que una población se mantenga estable en el tiempo sin disminuir.

Por el contrario, en el norte del país, estados con menores índices de desarrollo y alfabetización registran una tasa cercana a los 3 hijos por mujer, manteniendo poblaciones en constante crecimiento.

Reajuste parlamentario y consecuencias demográficas

"Por primera vez, un gobierno estatal ha introducido una política de gestión demográfica. Si una familia tiene un segundo hijo, el gobierno estatal le entregará 25,000 rupias en efectivo al momento del parto.

Para el tercer hijo, proporcionaremos 1,000 rupias mensuales durante cinco años para nutrición y desarrollo infantil", declaró Naidu en un evento público el fin de semana.

Reajuste del Parlamento

La India tiene previsto reajustar el reparto de los escaños de su Parlamento en función del censo de población, que comenzó este abril tras años de retrasos estadísticos desde el último censo de 2011.

Los estados sureños, como Andhra Pradesh, temen que perderán representación frente a las regiones norteñas si se completa el reajuste.

"Algunos países ya se enfrentan a un problema de envejecimiento. La tasa de fecundidad de reemplazo en la India es de 2,1, pero en el sur estamos en torno a 1,5, muy por debajo del nivel (...). El Gobierno los considera un recurso económico vital y un activo nacional", añadió el líder regional.

Los datos oficiales de la ONU confirman esta desaceleración. La media de fertilidad de toda la India cayó a 1,93 hijos por mujer, mientras que la edad mediana de los ciudadanos subió de los 23,6 años en 2010 a los 29,2 años actuales.

Sin embargo, las Naciones Unidas prevén que la población de la India seguirá aumentando durante unas cuatro décadas, alcanzando un máximo de alrededor de 1,700 millones de habitantes.