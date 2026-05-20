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Rusia y China
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Rusia y China, con mandatarios septuagenarios, acuerdan investigar mejorar envejecimiento

El acuerdo contempla investigación conjunta, visitas de delegaciones y estancias para especialistas dedicados al desarrollo de la longevidad

Xi replicó que "los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años"

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    Rusia y China, con mandatarios septuagenarios, acuerdan investigar mejorar envejecimiento
    El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), y el presidente de China, Xi Jinping, durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, China, el 20 de mayo de 2026. (EFE)

    Rusia y China firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación para investigar y mejorar la salud y el envejecimiento de las personas, meses después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaran de vivir hasta los 150 años.

    Paralelamente a la visita de Putin a Pekín, el proyecto Longevidad de Moscú y la Asociación China de Asistencia y Servicios Sociales para Personas Mayores firmaron un acuerdo de colaboración vigente hasta 2031, informó la agencia TASS.

    El acuerdo contempla investigación conjunta, visitas mutuas de delegaciones y estancias para especialistas dedicados al desarrollo de la longevidad y las personas mayores.

    La firma también permitirá a Moscú acceder a soluciones tecnológicas, prácticas de gestión y mejorar los servicios ofrecidos a las personas mayores, indicó Anastasía Rákova, vicealcaldesa para asuntos sociales de la capital rusa.

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    Vivir más y mejor

    En septiembre del año pasado, durante la anterior visita de Putin a Pekín, los mandatarios de ambos países conversaron acerca de la longevidad y de incluso alcanzar la inmortalidad.

    "Gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad", comentó Putin en una conversación captada por los micrófonos de ambiente cuando caminaban juntos.

    • A ello, Xi replicó que "los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años".

    Agregó que en su momento el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, "desarrolló activamente" este tema de la longevidad.

    Putin, que lleva en el poder desde el año 2000, cumplirá 74 años en octubre; mientras Xi, de 72, es presidente del gigante asiático desde 2012. 

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