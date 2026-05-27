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Cueva de Laos
Cueva de Laos

Encuentran con vida a 5 de las 7 personas atrapadas en una cueva de Laos hace una semana

Los siete atrapados, originarios de la provincia de Xaisomboun (centro de Laos), entraron a la cueva el 20 de mayo en busca de yacimientos de oro

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    Encuentran con vida a 5 de las 7 personas atrapadas en una cueva de Laos hace una semana
    Imagen durante el rescate subida por el rescatista Jakkrit Tangtang a su cuenta de Facebook. Los equipos de rescate localizaron este miércoles con vida a cinco de las siete personas que permanecían atrapadas desde hace una semana en una cueva inundada de Long Chaeng, en el centro de Laos, después de que fuertes lluvias anegaran la zona. (EFE)

    Los equipos de rescatistas localizaron este miércoles con vida a cinco de las siete personas que permanecían atrapadas desde hace una semana en una cueva inundada de Long Chaeng, en el centro de Laos, después de que fuertes lluvias anegaran la zona.

    Los atrapados están en aparente buen estado de salud y en una zona elevada cerca del agua que tapona las vías de salida, según un vídeo publicado en Facebook por uno de los buzos que participa en las tareas de rescate.

    "Son cinco", dice el rescatista mientras graba con una cámara el encuentro. A juzgar por el vídeo, todos son hombres.

    • De momento se desconoce el paradero de las otras dos personas.
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    Infografía
    Los equipos de rescate localizaron este miércoles con vida a cinco de las siete personas que permanecían atrapadas desde hace una semana en una cueva inundada de Long Chaeng, en el centro de Laos, después de que fuertes lluvias anegaran la zona. (EFE)

    Los siete atrapados, originarios de la provincia de Xaisomboun (centro de Laos), entraron a la cueva el 20 de mayo en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó y varios deslizamientos de tierra bloquearon la entrada de la cueva, según señaló el medio Vientiane Times.

    RELACIONADAS

    Operativo de búsqueda

    Desde entonces, equipos de rescate laosianos y tailandeses iniciaron un complicado operativo de búsqueda, ralentizado por el difícil acceso a la cueva y las malas condiciones meteorológicas.

    Las imágenes compartidas en redes sociales por los equipos de rescate muestran a los espeleólogos avanzando por estrechos pasadizos inundados y cubiertos de lodo.

    En las labores de rescate participan dos buzos tailandeses que formaron parte de la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol "Jabalíes Salvajes" en la cueva de Tham Luang en 2018, una misión de rescate que atrajo la atención internacional

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