India y Vietnam en alerta máxima por una ola de calor que amenaza a otros países de Asia

Imagen de archivo de jóvenes en Bangkok, en medio de ola de calor, en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de India y Vietnam han declarado la alerta máxima debido a olas de calor que en el norte del primer país rozan los 48 grados centígrados y los 40 en el segundo, mientras se espera que las altas temperaturas causen emergencias similares en otros países de Asia.

El primer ministro de India, Narendra Modi, instó este miércoles a través de X al país más poblado del mundo a "tomar tantas precauciones como sea posible" ante las "temperaturas disparadas", mientras urgió a estar alerta ante síntomas de agotamiento que sean compatibles con golpes de calor como máreos o naúseas, especialmente en niños y ancianos.

"Ignorar estas señales de advertencia puede volverse peligroso", subrayó.

En este sentido, recordó la importancia de mantenerse hidratados, descansar cuanto sea posible y evitar salir a la calle en horas de canícula.

La semana pasada, el Departamento Meteorológico de la India (IMD) adelantó que las olas de calor serán cada vez más largas, fuertes y frecuentes, cuando se espera que el siguiente trimestre suban aún más las temperaturas.

El país es golpeado cada verano por intensas olas de calor, con temperaturas que alcanzan los 47 grados en Nueva Delhi y pueden llegar a los 50 en otras zonas del norte del país, dejando decenas de muertos por insolación y obligando a ordenar el cierre inmediato de colegios.

Vietnam y el resto de Asia

El Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam advirtió que el país ha entrado en la "fase máxima de una intensa ola de calor", con temperaturas que superaron los 40 grados en numerosas localidades, según reseña este miércoles el medio oficialista Vietnam Plus.

En la capitalina Hanói la sensación térmica subió por encima de 40 grados el martes, por lo que las autoridades han llamado a la población a evitar la exposición prolongada al sol, sin que se conozca hasta ahora casos de afectados.

La temperatura es incluso mayor en centros urbanos "debido al efecto de isla de calor urbana, influenciado por la proporción de asfalto, hormigón y la baja densidad de vegetación en el área metropolitana", indicó el rotativo.

Por ello, las autoridades han llamado a reforzar las precauciones, especialmente en hospitales. También han pedido que las escuelas organicen actividades al aire libre solo en las primeras horas de la mañana y que las empresas de construcción adelanten las jornadas matutinas o retrasen las vespertinas para reducir el número de horas de exposición al sol.

Además de Vietnam, en el Sudeste Asiático también han reportado incremento de temperaturas en Filipinas y Tailandia, un fenómeno que se está viendo atenuado por el comienzo de la temporada de lluvias monzónicas.

Entretanto, China prevé que la demanda máxima de electricidad alcance este verano unos 1.600 millones de kilovatios, 90 millones más que el año pasado, ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño intenso y de temperaturas "más elevadas de lo habitual" en buena parte del país.

Según la Organización Meteorológica Mundial, un nuevo episodio de El Niño podría surgir tan pronto como en el periodo de mayo a julio de 2026, por lo que varias agencias hidrometeorológicas nacionales de Asia y el Pacífico están emitiendo alertas de preparación.

Esto coincide con las elevadas temperaturas que se registran en buena parte de Europa, lo que ha obligado a las autoridades de varios países a decretar alertas por calor y a extremar las precauciones para evitar incendios forestales.