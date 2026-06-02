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China alerta de la mayor convulsión global desde el final de la Guerra Fría

Reino Unido y China coincidieron en la necesidad de reforzar el diálogo para enfrentar los desafíos globales

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    China alerta de la mayor convulsión global desde el final de la Guerra Fría
    El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi.

    El canciller chino, Wang Yi, alertó este martes sobre la complejidad de la situación global actual, frente a la cual la comunidad internacional "atraviesa la transformación y convulsión más profunda desde el final de la Guerra Fría", en una reunión que mantuvo en Pekín con su par británica, Yvette Cooper.

    Según un comunicado publicado por la Cancillería china, Wang indicó que el mundo está viviendo el resurgimiento de "los elementos más regresivos de la ley de la selva", una fórmula reiterada por las autoridades chinas en los últimos meses frente a un panorama internacional con focos de tensión que se agravan y países que adoptan un enfoque basado en la fuerza.

    • Wang añadió que China y Reino Unido, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, asumen una importante responsabilidad respecto al futuro del mundo.
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    Llaman a fortalecer el diálogo

    Igualmente, señaló que ambos países deben tomar la iniciativa en seguir el camino correcto y defender la justicia, salvaguardar los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

    Además de respetar la Carta de las Naciones Unidas, promover un auténtico multilateralismo y avanzar conjuntamente hacia la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

    Por su parte, Cooper opinó que, en un contexto internacional volátil y complejo, el Reino Unido y China necesitan reforzar aún más el diálogo y la cooperación para afrontar conjuntamente los desafíos globales, según el comunicado chino.

    Ambas partes intercambiaron también puntos de vista sobre cuestiones como Irán, Ucrania o Taiwán.

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