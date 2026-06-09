Irán afirma que responderá a cualquier "ataque o amenaza" de EE. UU.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. ( AGENCIAS )

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que el Ejército de la República Islámica responderá a cualquier "ataque o amenaza", después de que EE.UU. bombardeara de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Teherán.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta", publicó Araqchí en un mensaje de X.

La declaración llega poco después de que EE.UU. lanzara nuevos ataques sobre suelo iraní a las 17.00 hora local de Washington del martes (21.00 GMT) en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Medios iraníes informaron después de varias explosiones el miércoles a lo largo de la costa sur iraní, cerca del estrecho de Ormuz.

Se escucharon explosiones en varios puntos de la provincia de Hormozgán, incluida la isla de Qeshm, y algunos informes reportaron la presencia de aviones de combate estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

Dice que EE. UU. los está poniendo a prueba

Araqchí insistió en su mensaje en señalar que Washington está "poniendo a prueba la determinación" de Teherán "pese a sus derrotas en el campo de batalla".

"Dejen nuestra región si quieren estar a salvo", agregó el ministro de Exteriores iraní en el mensaje publicado la madrugada del miércoles en ese país.

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

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