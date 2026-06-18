La India sufre un déficit de lluvias de casi el 40 % durante un monzón débil por El Niño

La falta de agua impacta desde hace años el silicon valley de la India. ( FUENTE EXTERNA )

El nivel de lluvias en la India ha sido casi un 40 % inferior a lo normal en lo que va de junio, a medida que el arranque de la principal temporada de monzones se ha visto afectado por el desarrollo del fenómeno de El Niño.

Según las últimas cifras del Departamento Meteorológico de la India (IMD), el país ha registrado lluvias acumuladas de 48.5 milímetros entre el 1 y el 18 de junio, lejos de la cifra considerada normal de 80.6 milímetros.

La escasez de lluvias en Mumbai, la capital financiera del país, llevó a las autoridades a ordenar esta semana la suspensión de servicios de agua para construcciones, además de una reducción del 20 % para los usos industriales.

Pune, una ciudad de más de 7 millones de habitantes cercana a Mumbai, también estableció medidas de racionamiento, con los servicios de agua cortados en días alternos.

Proyecciones del IMD

En mayo, el IMD proyectó que esta temporada de monzones registraría un 10 % menos de precipitaciones de lo normal entre junio y septiembre, impulsado por el fenómeno de El Niño, que históricamente trae consigo sequías y afecta al volumen de lluvias en la región.

En condiciones normales, el monzón aporta el 75 % de las precipitaciones que recibe la India durante el año, por lo que resulta fundamental para un sector agrícola en el que el 60 % de los cultivos depende de las lluvias.

La agricultura representa en torno al 15 % del PIB del país y da empleo a algo más de la mitad de la fuerza laboral.

Desde 1950, se han registrado 16 años de El Niño, de los cuales siete afectaron las lluvias del monzón indio, resultando en precipitaciones por debajo de lo normal, según datos oficiales.