Vance dice que iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país
Vance destacó que este acuerdo preliminar es un primer paso hacia la eliminación del programa de armas nucleares en Irán, lo que podría cambiar el panorama en Oriente Medio
Irán aceptó invitar nuevamente a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al país, afirmó el lunes el vicepresidente estadounidense JD Vance, tras una primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.
"Los iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país", dijo Vance a los periodistas en Burgenstock, Suiza. "Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente o la eliminación permanente de un programa de armas nucleares en Irán", añadió.
Conversaciones entre Irán y Estados Unidos
- Conversaciones entre Irán y EEUU sientan "bases muy buenas para un acuerdo final", dice JD Vance.
El vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó el lunes que la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebrada en Suiza sentó "bases muy buenas" para alcanzar un acuerdo definitivo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.
"Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso", declaró Vance a los periodistas en Burgenstock, Suiza. "El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense", añadió.