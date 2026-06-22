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inspectores OIEA Irán
inspectores OIEA Irán

Vance dice que iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país

Vance destacó que este acuerdo preliminar es un primer paso hacia la eliminación del programa de armas nucleares en Irán, lo que podría cambiar el panorama en Oriente Medio

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    Vance dice que iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país
    El vicepresidente estadounidense JD Vance. (FUENTE EXTERNA)

    Irán aceptó invitar nuevamente a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al país, afirmó el lunes el vicepresidente estadounidense JD Vance, tras una primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

    "Los iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país", dijo Vance a los periodistas en Burgenstock, Suiza. "Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente o la eliminación permanente de un programa de armas nucleares en Irán", añadió.

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    "Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso", declaró Vance a los periodistas en Burgenstock, Suiza. "El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense", añadió.

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