Vance dice que iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país

Irán aceptó invitar nuevamente a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al país, afirmó el lunes el vicepresidente estadounidense JD Vance, tras una primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Los iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país", dijo Vance a los periodistas en Burgenstock, Suiza. "Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente o la eliminación permanente de un programa de armas nucleares en Irán", añadió.

Conversaciones entre Irán y Estados Unidos

Conversaciones entre Irán y EEUU sientan "bases muy buenas para un acuerdo final", dice JD Vance.

El vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó el lunes que la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebrada en Suiza sentó "bases muy buenas" para alcanzar un acuerdo definitivo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso", declaró Vance a los periodistas en Burgenstock, Suiza. "El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense", añadió.