×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Terremoto
Terremoto

Un sismo de magnitud 6.1 sacude el noreste de Japón sin alerta de tsunami

El temblor se registró después de que otro terremoto sacudiera la zona el pasado jueves, con una magnitud de 7.2

    Expandir imagen
    Un sismo de magnitud 6.1 sacude el noreste de Japón sin alerta de tsunami
    El sismo tuvo su epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate (FUENTE EXTERNA)

    Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), apenas tres días después de otro sismo de 7.2 en la misma zona, sin que se haya emitido alerta de tsunami ni reportado daños graves por el momento.

    El sismo tuvo lugar a las 20:21 GMT del sábado y tuvo su epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el océano Pacífico, a unos 40 kilómetros de profundidad, según la JMA.

    El terremoto se dejó notar con mayor intensidad en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, unos 670 kilómetros al noreste de Tokio, donde se registró un nivel 5 de 7 posibles en la escala sísmica japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

    RELACIONADAS

    Impacto en la región

    El temblor se produjo después de que otro terremoto sacudiera el pasado jueves la zona, con una magnitud revisada de 7.2 por las autoridades japonesas, y dejara al menos una decena de heridos.

    La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo que las autoridades están tomando medidas de respuesta y evaluando los daños, pidiendo a los residentes de la zona afectada no bajar la guardia, al recordar que la región registra una sucesión de temblores.

    La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, mientras la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó de que no se han detectado anomalías en la central nuclear de Higashidori, en Aomori, ni en instalaciones del ciclo de combustible nuclear de Rokkasho, en la misma prefectura. 

    RELACIONADAS

    Situación actual

    Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 